Game Changers Spain destaca los datos, el liderazgo y el talento para adoptar con éxito la IA en las empresas

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La gobernanza y la calidad de los datos, el liderazgo directivo y la preparación de trabajadores y nuevas generaciones se presentan como las principales condiciones que ayudarán a las empresas a adoptar la inteligencia artificial (IA) de forma exitosa y a avanzar en la revolución tecnológica que promete.

Los grandes desafíos tecnológicos de este año han vertebrado Game Changers Spain - Fall Edition 2026, el encuentro de inteligencia colectiva de The Game Changers Lab en el que participan desde 2019 los directivos de tecnología y transformación digital de las principales empresas españolas, auspiciado por su director ejecutivo, José Monteiro.

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"2026 ha sido el año en el que la IA salió del laboratorio. En los últimos doce meses un único modelo de IA ha llegado al 10% de la población mundial; sin embargo, se ha utilizado fundamentalmente para la productividad personal y eso no impacta en la cuenta de resultados de las empresas", ha declarado el socio de Technology Strategy de Deloitte Javier Martín Barroso en la conferencia inaugural.

El encuentro ha permitido poner sobre la mesa los cuatro principales cuellos de botella que afrontan en la actualidad las compañías con la inteligencia artificial, empezando por las necesidades de infraestructura física que genera esta tecnología en cuanto a consumo eléctrico o espacio de los centros de datos. También se ha citado una barrera a nivel operativo operativo relacionada con la trazabilidad de los agentes de IA.

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A ello se une un tercer factor humano, dado que en la actualidad el grueso de la inversión en IA (93%) se destina a tecnología y solo el 7 por ciento se dirige a las personas, mientras que la infraestructura de datos y de contexto se considera un elemento crítico, en tanto que se estima que en 2028 el 80 por ciento de los datos usados por la IA será sintético.

LOS PROBLEMAS QUE AFRONTAN LAS EMPRESAS CON LA IA

A medida que la IA se hace más accesible y su uso se extiende, las mejoras de productividad pierden en sí mismas capacidad de diferenciación entre compañías. Al respecto, el Chief Data & AI Officer de Decathlon, Antonio López González, ha apuntado que explorar actividades antes inviables por su coste o escala permite ampliar las capacidades de una empresa sin modificar su propósito y preparar alternativas si su negocio se ve amenazado.

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La amenaza también se encuentra en la facilidad de la IA para generar respuestas, que puede producir una falsa sensación de competencia, en particular en las nuevas generaciones y en los profesionales más juniors, mientras que el volumen de resultados dificulta revisarlos todos, lo que se conoce como 'deuda de verificación'.

En este sentido, se ha destacado en el encuentro la necesidad de preparar a las personas para trabajar con IA, lo que implica desarrollar capacidad para evaluar sus propuestas y reconocer cuándo una decisión requiere intervención experta.

Adicionalmente, se ha señalado que distinguir la experimentación de las herramientas listas para su uso exige gestionar todo su ciclo de vida. Los controles automáticos ayudan a escalar la revisión, pero el criterio experto sigue siendo necesario para comprobar que las pruebas cubren los requisitos y los riesgos críticos.

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La fragmentación de los datos y la falta de contexto compartido están limitando también el alcance de la IA. Los expertos han destacado la necesidad de conocer dónde están los datos, quién accede a ellos y qué recorrido siguen cuando los utiliza una inteligencia artificial. El gobierno del dato necesita, por tanto, decisiones de liderazgo e incentivos coherentes con las necesidades del conjunto de la empresa.

El encuentro también ha subrayado la necesidad de detener la proliferación de casos de uso de la IA para ordenar primero modelos de trabajo. Asignar un responsable de negocio a cada dato y adaptar los permisos y la trazabilidad a la actuación de los agentes aparecen como pasos necesarios para pasar del piloto a la operación.

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La conversación de cierre, a cargo de Pablo de la Fuente, CIO de Gestamp, ha abordado cómo sostener la planificación a medio plazo mientras cambian las condiciones geopolíticas o regulatorias. En ella, se ha hecho hincapié en que distinguir entre decisiones reversibles e irreversibles y estandarizar operaciones permite conservar margen de respuesta ante las disrupciones.

Con esta edición, The Game Changers Lab cierra su ciclo anual de encuentros y deja una prioridad transversal para el próximo año: acompañar la inversión tecnológica con las capacidades organizativas y humanas necesarias para convertirla en resultados sostenibles.