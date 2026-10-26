El sexto partido de las Finales de la WNBA se jugará el jueves al mediodía en Atlanta

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Chicago (EE.UU.), 26 oct (EFE).- El sexto partido de las Finales de la WNBA entre las Atlanta Dream y las Golden State Valkyries se disputará el jueves 29 de octubre a las 12:30 horas del Este estadounidense (16:30 GMT) en el State Farm Arena de Atlanta, anunció este lunes la liga en un comunicado.

El encuentro estaba previsto para las 20:00 horas locales, pero la coincidencia con el partido de la NBA entre los Atlanta Hawks y los Cleveland Cavaliers obligó a reorganizar la jornada.

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Los Hawks retrasaron su encuentro a las 20:00 para permitir la disputa de ambos compromisos en el mismo pabellón.

El State Farm Arena, con capacidad para unos 17.000 espectadores, ya acogió el tercer y cuarto partidos de las Finales, ambos con entradas agotadas, según la WNBA.

El pabellón habitual de las Dream, el Gateway Center Arena, solo dispone de unas 3.500 localidades.

La comisionada Cathy Engelbert agradeció la colaboración entre las organizaciones para mantener el encuentro en el escenario de mayor capacidad.

El nuevo horario generó polémica entre aficionados por situar un partido que puede decidir el título en plena jornada laboral. Comenzará a las 9:30 de la mañana en California, sede de las Valkyries. EFE