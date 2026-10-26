El litigio por el Pissarro del Thyssen robado por los nazis queda visto para sentencia en EE.UU 26 años después

Guardar

El litigio judicial que enfrenta a los herederos de la familia judía Cassirer con el Museo Thyssen-Bornemisza por la propiedad del cuadro de Camille Pissarro 'Rue Saint-Honoré por la tarde. Efecto de lluvia', robado por los nazis en 1939, ha quedado visto para sentencia a partir de este lunes 26 de octubre de 2026, después de que el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Central de California haya decidido prescindir de las audiencias orales. La familia Cassirer inició el procedimiento judicial para recuperar el cuadro en el año 2000.

Según una orden firmada por el juez federal, a la que ha tenido acceso Europa Press, el tribunal ha acordado dejar en mesa las mociones de juicio sumario interpuestas tanto por la Fundación Colección Thyssen-Bornemisza como por los demandantes.

PUBLICIDAD

El magistrado considera que el asunto se encuentra en condiciones de ser resuelto únicamente sobre la base de las pruebas y alegaciones escritas presentadas por las partes, por lo que ha anulado la vista presencial que estaba fijada para este lunes por la tarde. El secretario judicial será el encargado de notificar directamente el fallo una vez que el magistrado alcance una decisión firme.

Este movimiento se produce después de que en marzo de 2025 la Corte Suprema de los Estados Unidos reactivara la batalla legal al anular una sentencia anterior del Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito, que ratificó en 2024 que la obra pertenecía a la pinacoteca española.

PUBLICIDAD

El Alto Tribunal estadounidense devolvió el asunto a las instancias inferiores para que la controversia fuera examinada bajo el prisma de la legislación aprobada en el estado de California, que prohíbe aplicar el derecho extranjero, en este caso el español, cuando se trate de reclamaciones de obras de arte expoliadas.

Durante el trayecto judicial, la causa promovida por la familia de David Cassirer ha contado con el apoyo formal de entidades como la Federación de Comunidades Judías de España (FCJE) y la Comunidad Judía de Madrid. A través de un escrito de 'Amicus Curiae' (tercero interesado) presentado por el despacho B. Cremades & Asociados, la representación de las comunidades judías ha defendido que España carece de un interés legítimo para mantener la posesión de la obra.

PUBLICIDAD

"MUCHO OPTIMISMO" DESDE EL DESAPACHO QUE REPRESENTA A LOS JUDÍOS

Fuentes del despacho B. Cremades & Asociados, han asegurado a Europa Press tener "mucho optimismo" ante la inminente resolución del tribunal californiano.

Por su parte, desde la Fundación Colección Thyssen-Bornemisza han venido defendiendo la validez de la adquisición y su legitimidad sobre el lienzo, manifestando cuando se dictó la resolución del Supremo estadounidense su disposición a seguir trabajando en los tribunales para garantizar que la pintura permanezca expuesta en la pinacoteca.

PUBLICIDAD

EXTENSIÓN DE LA LEY HEAR ACT

En medio del litigio, el Congreso de los Estados Unidos aprobó hace unos meses la extensión de la ley HEAR Act (Holocaust Expropriated Art Recovery Act) de 2025, que elimina la fecha de vencimiento original (prevista para el 31 de diciembre de 2026) para garantizar que los supervivientes del Holocausto y sus herederos puedan continuar reclamando obras de arte robadas por el régimen nazi.

PUBLICIDAD

Según los herederos de Lilly Cassirer, ésta se vio obligada a vender la obra de Pisarro a los nazis a bajo precio a cambio de un permiso para salir de Alemania en 1939. Tras la Segunda Guerra Mundial, y desconociendo el paradero del cuadro, aceptó una compensación del Gobierno federal alemán.

Mientras tanto, el Pisarro fue pasando por distintos propietarios hasta que fue adquirido en 1976 por el Barón Thyssen Bornemisza, que a su vez se lo vendió a la Fundación Colección Thyssen-Bornemisza en el año 1993.

En el año 2000, la familia Cassirer descubrió que la pintura de Pissarro se encontraba en el Museo Thyssen y comenzó el procedimiento judicial con el objetivo de recuperarlo.