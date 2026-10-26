Desmantelan laboratorio clandestino con 100 kilos de metanfetamina en noroeste de México

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Ciudad de México, 26 oct (EFE).- Fuerzas de seguridad mexicanas desmantelaron este lunes un laboratorio clandestino para la elaboración de drogas sintéticas e incautaron 100 kilogramos de metanfetamina en el municipio de Culiacán, Sinaloa (noroeste), informaron fuentes oficiales.

El aseguramiento se llevó a cabo en las inmediaciones del poblado de Los Brasiles mediante una operación conjunta de personal de la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR).

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En las instalaciones clandestinas, las corporaciones federales decomisaron los 100 kilos de droga, además de 32 litros de sustancias químicas precursoras y equipo destinado a la producción a gran escala de estupefacientes.

La maquinaria, los accesorios y los químicos localizados fueron inhabilitados y destruidos en el propio lugar para evitar su reutilización, según detallaron las dependencias en un comunicado conjunto.

De acuerdo con las estimaciones oficiales de las autoridades mexicanas, el golpe representa una afectación económica cercana a los 8,8 millones de pesos (unos 440.000 dólares) a las finanzas de las organizaciones criminales que operan en la región.

El estado de Sinaloa permanece como el principal bastión territorial del cartel homónimo y epicentro histórico en la infraestructura clandestina para la síntesis de drogas sintéticas dirigidas al mercado internacional, en particular hacia Estados Unidos.

La ofensiva contra estas instalaciones se produce en un periodo marcado por los reclamos de Washington para frenar la exportación de sustancias sintéticas hacia su territorio y la insistencia de las autoridades mexicanas en priorizar el decomiso de precursores químicos y el control del tráfico ilícito de armas que ingresa desde la frontera norte. EFE

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