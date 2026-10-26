Starlink y Telefónica se alían en Brasil para garantizar conexión satélite en todo el país

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São Paulo, 26 oct (EFE).- La filial de Telefónica en Brasil anunció este lunes un acuerdo con Starlink, el servicio satelital de SpaceX, para garantizar conexión a internet vía satélite a través de la marca de telecomunicaciones Vivo en todo el país, incluidas aquellas zonas con poca conectividad.

Según informaron ambas compañías, este servicio podrá ser utilizado por hasta 50 millones de clientes que residen en zonas muertas de internet gracias a la conexión satelital proporcionada por la empresa del magnate Elon Musk.

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Actualmente las antenas de Vivo alcanzan al 98 % del territorio brasileño y, después de este acuerdo con Starlink, se espera que abarque la totalidad del país.

Siete millones de terminales ya estarían disfrutando de esta posibilidad gracias a su plan con la marca Vivo, perteneciente a la filial brasileña de la compañía española.

Los clientes podrán utilizar la red de satélites de Starlink como extensión de la capacidad de conectividad que ofrecía la proveedora y, de esta manera, podrán enviar y recibir mensajes de texto y audio, navegar por mapas y realizar llamadas al aire libre aún en zonas de poca señal.

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El cambio entre la red convencional y la conexión vía satélite sucederá de manera automática cuando el usuario entre en una zona de baja cobertura.

Durante los primeros meses de implementación, los clientes individuales podrán disfrutar de este servicio gratuitamente, mientras las empresas tendrán un límite de tres meses.

Las compañías esperan que el lanzamiento de la próxima generación de satélites de la empresa aeroespacial de Elon Musk permita alcanzar velocidades de transmisión de datos muy elevadas, ampliando así la gama de funcionalidades disponibles. EFE