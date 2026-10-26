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El grupo de alimentación mexicano Bimbo gana 452,9 millones de euros hasta septiembre, un 17,9% más

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El grupo mexicano Bimbo obtuvo un beneficio neto atribuido de 9.406 millones de pesos (452,9 millones de euros) hasta septiembre, con un avance interanual del 17,9%, y registró unos ingresos de 311.480 millones de pesos (14.997 millones de euros), un 2,1% menos que doce meses antes.

El resultado bruto de explotación (Ebitda) se elevó un 10,2% en el acumulado de los primeros nueve meses del año y cerró en los 27.129 millones de pesos (1.306 millones de euros), mientras que los costes de producción, administración y otros conceptos se situaron en los 284.513 millones de pesos (13.699 millones de euros), un 3,2% menos.

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En el tercer trimestre, las ganancias de Bimbo se anotaron un alza del 22,1%, hasta los 4.109 millones de pesos (197,8 millones de euros), aunque las ventas retrocedieron un 1,3%, para quedarse en los 106.061 millones de pesos (5.107 millones de euros).

La deuda neta al 30 de septiembre fue de 135.343 millones de pesos (6.517 millones de euros) frente a los 145.128 millones de pesos (6.988 millones de euros) del 31 de diciembre de 2025, un 6,7% menos. Esta disminución se motivó en la "sólida generación de flujo de efectivo" y en la mejora en el capital de trabajo.

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"Nuestro desempeño del tercer trimestre refleja la fortaleza de nuestras marcas y la ejecución consistente de nuestros equipos en toda la organización. Continuamos generando crecimiento rentable, impulsado por una profunda conexión con nuestros consumidores, avances significativos en la transformación de Norteamérica y un excelente desempeño en México", ha afirmado el director general de Grupo Bimbo, Alejandro Rodríguez Bas.

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