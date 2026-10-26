Carney propone un fondo para que los indígenas canadienses participen en grandes proyectos

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Toronto (Canadá), 26 oct (EFE).- El primer ministro canadiense, Mark Carney, abrió este lunes conversaciones con líderes indígenas y provinciales para crear un fondo soberano de las Primeras Naciones que les permita participar directamente en la propiedad y los beneficios de grandes proyectos de infraestructura.

Carney anunció la iniciativa durante una reunión con cerca de 200 jefes y representantes indígenas, así como con los primeros ministros de las provincias y territorios. El encuentro es el primero de este tipo que se celebra en dos décadas.

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El Gobierno señaló que el ministro de Finanzas trabajará con los dirigentes indígenas para definir la estructura del futuro fondo soberano de las Primeras Naciones (First Nations Sovereign Wealth Fund) y estudiar nuevos mecanismos para compartir los ingresos generados por grandes proyectos.

Ottawa también modificará la legislación que regula la Ley de Gestión Fiscal de las Primeras Naciones para ampliar la capacidad de préstamo de la Autoridad Financiera de las Primeras Naciones (First Nations Finance Authority) y facilitar que las comunidades indígenas obtengan financiación para invertir en infraestructuras.

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"Eso significa trabajar en asociación, de gobierno a gobierno, para garantizar que las Primeras Naciones no solo tengan la oportunidad de fortalecer sus comunidades y el país, sino también de compartir la riqueza que creamos", afirmó Carney en un comunicado.

El Ejecutivo canadiense anunció además 260 millones de dólares canadienses (unos 186 millones de dólares estadounidenses) durante cuatro años para un nuevo fondo destinado a formar y facilitar la contratación de trabajadores indígenas en proyectos de infraestructura.

Otro de los asuntos abordados fue la posible reforma o abolición de la Ley sobre los Indios (Indian Act), aprobada en 1876 y que continúa regulando gran parte de las relaciones entre el Estado canadiense y las Primeras Naciones.

Carney también anunció más de 2.500 millones de dólares canadienses durante cinco años, además de casi 450 millones anuales en financiación permanente, para mejorar la respuesta ante emergencias, combatir los incendios y reconstruir infraestructuras en comunidades indígenas.

En materia de seguridad, el Gobierno destinará más de 630 millones de dólares canadienses durante cuatro años y 250 millones anuales a ampliar los acuerdos de servicios policiales de las Primeras Naciones y los inuit, los pueblos indígenas del Ártico. A ello se suman otros 140 millones durante cuatro años para programas de prevención del delito y seguridad comunitaria.

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El encuentro forma parte de los esfuerzos del Gobierno de Carney para vincular más estrechamente a las comunidades indígenas con su programa de construcción de grandes infraestructuras y desarrollo de recursos naturales. EFE