AMP. Luis de la Fuente y Pere Romeu, ganadores del Trofeo Johan Cruyff del Balón de Oro

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Los españoles Luis de la Fuente, seleccionador nacional, y Pere Romeu, técnico del Barça Femení, fueron reconocidos este lunes en la Gala del Balón de Oro de Londres con el Trofeo Johan Cruyff, que se concede a los mejores entrenadores de la temporada 2025-2026 en categoría masculina y femenina, respectivamente.

Este era un galardón que parecía claro que recaería en el fútbol español y en un entrenador nacional después de que fuesen los protagonistas de la pasada campaña. En la categoría masculina, cuatro de los cinco candidatos eran españoles y la única amenaza era el belga Vincent Kompany, del Bayern Múnich alemán.

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Luis de la Fuente ganó por primera vez este prestigioso premio en reconocimiento a su trabajo en la selección española, campeona del mundo el pasado verano, un éxito que suma, además, a la Eurocopa y la Liga de Naciones logradas también bajo la batuta del riojano.

Además, con De la Fuente al frente, España ha conseguido en 2026 convertirse en la selección que encadena más partidos seguidos sin perder en toda la historia con 42, además con once victorias consecutivas, unos logros que le convertían en el gran favorito por delante de Luis Enrique, vigente campeón del trofeo y que volvió a liderar al PSG a la conquista de la Liga de Campeones, de Mikel Arteta, que hizo al Arsenal ganar la Premier por primera vez desde 2004, de Unai Emery, campeón de la Liga Europa con el Aston Villa, y Vincent Kompany, ganador del triplete en Alemania con el Bayern.

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"Recibir este premio es un auténtico honor y el estar entre los nominados ya era un premio, me sentía ya muy feliz. Quiero también felicitar al resto de nominados, porque han hecho méritos más que suficientes para estar también hoy aquí conmigo recibiendo este premio", apuntó De la Fuente tras recibir el premio de manos de Rafa Benítez.

El riojano dejó claro que este premio "no es individual". "Lo entiendo como un premio de un colectivo, de un gran equipo, de unos jugadores; es un honor entrenaros. Tengo un cuerpo técnico maravilloso, el mejor del mundo y unos colaboradores a otros niveles exactamente igual", indicó.

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"Quiero dar las gracias a la Real Federación Española de Fútbol, a nuestro presidente Rafael Louzán, a nuestro director deportivo Aitor Karanka, a todos los trabajadores de la RFEF por darnos esa tranquilidad y seguridad y con para poder desarrollar este proyecto. Y por supuesto también a mi agencia y a mi familia, a los que están y a los que no están, hoy me acuerdo especialmente de mis padres y mi hermano", prosiguió.

De la Fuente recordó que "el fútbol, como la vida, enseña que el éxito nunca es definitivo sino una consecuencia del trabajo diario y de la pasión y la capacidad de seguir aprendiendo". "Por eso, este premio no lo entiendo como una meta alcanzada, sino como una motivación para seguir mejorando y creciendo", subrayó.

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"Termino con una reflexión de Marco Aurelio, que decía que el éxito individual nos hace visibles, el trabajo en equipo nos hace invencibles. Los logros individuales son siempre el reflejo de un esfuerzo colectivo, y este es el que nos hace avanzar en la dirección correcta", resaltó el de Haro.

Finalmente, consideró que "el secreto es contar con unos futbolistas muy generosos". "Este es un éxito de ellos porque son los auténticos artífices de la consecución de estos objetivos. Soy un privilegiado de tener un equipo al que dirigir con esta calidad, en lo profesional y en lo humano", sentenció.

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PERE ROMEU, PRIMER ESPAÑOL GANADOR EN CATEGORÍA FEMENINA

Por otro lado, en la categoría femenina, Pere Romeu, técnico del Barça Femení, se convirtió en el primer técnico español en lograrlo tras los éxitos de la inglesa Emma Hayes (2024) y la neerlandesa Sarina Wiegmann, seleccionadora de Inglaterra.

El catalán era el favorito para el galardón tras otro año de dominio en el fútbol femenino, conquistando todos los títulos nacionales y la cuarta Liga de Campeones para el conjunto blaugrana. Superó a su compatriota Jonatan Giráldez, que ganó la liga y la Copa de Francia con el Olympique de Lyon y cayó en la final de la 'Champions' con el Barça; el sueco Andrée Jeglertz, que conquistó la liga y la FA Cup con el Manchester City; el danés Nils Nielsen, que logró la Copa de Asia con la selección de Japón; y la sueca Elena Sadiku, ganadora de la Copa Europa con el BK Häcken.

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Pere Romeu dio la "enhorabuena" a sus rivales porque todos habían hecho "grandísimas temporadas" y aseguró sentir el premio "como colectivo, como un premio totalmente de equipo y por tener unas futbolistas fantásticas que incluso habiendo ganado años anteriores muchos y muchos títulos, cada día se intentan superar para seguir ganando y hacer crecer este club".

"Estoy superagradecido a todas las futbolistas que habéis formado parte de la temporada pasada de este maravilloso equipo de estos grandes éxitos y también evidentemente a mi 'staff'. Los éxitos colectivos suelen ser por grandísimas futbolistas y por grandísimos miembros de staff", añadió.

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El catalán afirmó no olvidarse de "dónde" venía. "Vengo del fútbol base catalán, y si soy quien soy y estoy aquí, es en gran parte por toda la experiencia acumulada. También me gustaría agradecer a mi familia, a mis padres, a mis hermanos porque cuando decidí dedicarme a entrenar en cuerpo y alma lo respetaron en un momento donde no era tan fácil respetarlo. También a mi pareja, que es con la que comparto el día a día y es quien aguanta el hecho de convivir con un entrenador en casa", remarcó.