123-132. Doncic mete 52 puntos y supera a LeBron en partidos de más de 40 con los Lakers

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Chicago (EE.UU.), 25 oct (EFE).- Luka Doncic firmó este domingo 52 puntos y superó a LeBron James como sexto jugador con más partidos de más de 40 puntos en la historia de Los Angeles Lakers, a los que guió a una victoria por 123-132 en el campo de los Utah Jazz tras remontar una desventaja de 18 puntos.

El esloveno alcanzó los 19 encuentros por encima de los 40 puntos con la camiseta de los Lakers y se situó a cuatro del quinto clasificado, George Mikan.

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Doncic completó su exhibición con ocho rebotes y diez asistencias en 38 minutos. Convirtió 17 de sus 30 tiros de campo, incluidos ocho de sus 18 triples, y diez de sus once lanzamientos libres.

Los Lakers encadenaron su tercera victoria en otros tantos partidos en este comienzo de temporada, con Doncic como líder absoluto de un proyecto que abrió una nueva etapa tras la salida de James.

LeBron dejó Los Ángeles después de ocho años y de conquistar el título de 2020 en la burbuja de Orlando. Doncic, que llegó desde los Dallas Mavericks, asumió el protagonismo del equipo de JJ Redick, apoyado por Austin Reaves.

El escolta respondió en Salt Lake City con 29 puntos, cuatro asistencias y cuatro triples en cinco intentos. Entre él y Doncic anotaron 81 de los 132 puntos de los visitantes.

Los Jazz castigaron al comienzo la defensa angelina y cerraron el primer cuarto con una ventaja de 47-29, pese a los 17 puntos de Doncic.

Los Lakers reaccionaron con un parcial de 24-45 en el segundo período y llegaron al descanso por delante, 71-74, con 25 puntos del esloveno.

Doncic añadió catorce en el tercer cuarto y trece en el último para culminar una actuación que permitió a los Lakers aguantar el empuje local y conservar su condición de invictos.

Collin Sexton aportó trece puntos desde el banquillo, mientras que Walker Kessler terminó con dos puntos, siete rebotes y un tapón en su regreso a Utah tras su traspaso a Los Ángeles este verano.

Los Jazz, que quedaron con un balance de 1-2, tuvieron a Lauri Markkanen como máximo anotador con 28 puntos. Keyonte George sumó 24 y diez asistencias, Jaren Jackson Jr. consiguió veinte y Ace Bailey aportó diecisiete y doce rebotes.