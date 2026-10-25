0-1. Olimpia vence a Deportivo Cali y va a semifinales de la Libertadores Femenina

Guardar

Quito, 25 oct (EFE).- El Olimpia paraguayo venció este domingo por 0-1 al colombiano Deportivo Cali con gol de Milagros Ortiz sobre el final del encuentro y se clasificó a las semifinales de la Copa Libertadores femenina que se disputa en Quito.

Cuando el partido llegaba a su final empatado sin goles, Olimpia sacó provecho de un error en salida de la portera Maryory Sánchez, por lo que la paraguaya Ortiz recibió el balón y con disparo elevado anotó el ansiado gol de la clasificación a las semifinales del torneo, que se disputarán el próximo miércoles.

PUBLICIDAD

La ansiedad de uno y otro equipo por acceder a las semifinales llevó a sus atacantes a desperdiciar varias ocasiones de gol y solo un error defensivo del cuadro colombiano permitió el triunfo de su rival.

El partido sufrió un retraso por más de una hora, tras la culminación del primer tiempo, debido a una tormenta eléctrica en los alrededores del estadio Banco Guayaquil.

El Olimpia esperará rival para las semifinales, del enfrentamiento de este domingo entre el brasileño Cruzeiro y el paraguayo Libertad, mientras que la otra semifinal la disputarán el campeón defensor, Corinthians, y el colombiano Independiente Santa Fe.