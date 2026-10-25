Carlos Sainz: "Por mi bien y del equipo, espero que el próximo año sea mucho mejor"

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El piloto español de Fórmula 1 Carlos Sainz (Williams) lamentó el percance que tuvo en la salida, que no supuso ninguna sanción, y la dificultad para sacar algo positivo del Gran Premio de Estados Unidos este domingo, cruzando los dedos para que "el próximo año sea mucho mejor".

"No entiendo muy bien qué ha pasado, no sé si me ha visto o no pero me he pegado un buen golpe contra el muro, se ha roto el alerón delantero y nos faltaba bastante aerodinámica. Después he podido remontar y no nos hemos peleado con Alex, no importaba mucho. No sé por qué a mí me penalizan con todo este año y me meten contra el muro y no penalizan a nadie", dijo en declaraciones a Dazn que recoge Europa Press.

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El madrileño terminó decimoctavo y estuvo cerca de terminar pronto su carrera, encerrado por Arvid Lindblad (RB). Con todo, Sainz lamentó que no están para luchar por nada. "No podemos luchar por nada más, ya lo siento. Tenemos un coche que es un segundo más lento que los que luchan por los puntos. Se nos está haciendo mucha bola este final de año y solo espero por mi bien y por el del equipo que el coche del próximo año sea mucho mejor que este", comentó.

"Igual vamos un poco mejor en México, pero sigo dudando que podamos hacer mejor de Top 12 o 15", añadió de cara al próximo Gran Premio, la semana que viene en México, donde en 2024 ganó con Ferrari.