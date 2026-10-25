Agencias

Netanyahu acusa a una "alianza entre la izquierda y el islam radical" de "destruir" Francia, Italia y España

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El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha responsabilizado a una "alianza entre la izquierda y el islam radical" de un intento de "destruir" países europeos como Francia, Italia o España.

Netanyahu ha vuelto a acusar a la oposición israelí de formar una alianza entre la izquierda y el islam. "¿Qué significa un gobierno de izquierda con islam radical? Es lo que se llama en el mundo una unión rojo-verde", ha explicado.

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"Esta unión destruiye países grandes. Destruye a Francia, lo pueden ver. Destruye a Israel. Destruye Italia. Destruye España y probablemente destruirá otros países", ha argumentado.

También "intenta destruir a Estados Unidos" y "podría llevar a la destrucción de Israel", ha advertido.

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