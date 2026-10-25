Hansi Flick: "No acepto excusas; hoy no hemos estado frescos y tenemos que cambiarlo"

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El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, ha asegurado este domingo tras la derrota por 1-2 frente al Real Madrid en el Spotify Camp Nou, en la décima jornada de LaLiga EA Sports, que el conjunto azulgrana ha acusado la falta de frescura física en un tramo exigente del calendario pero ha dejado claro que no piensa poner justificantes tras sufrir su primer tropiezo liguero del curso.

Al ser preguntado por si los viajes y el cansancio acumulado explican la bajada de rendimiento, el preparador germano ha rechazado tajantemente buscar atenuantes. "No quiero hablar de esto cuando se pierde, quiero hablar cuando ganamos porque si no parece que buscas excusas. No, no tengo excusas, no acepto excusas. Esta es la verdad: hoy no hemos estado frescos y esto es lo que tenemos que cambiar. Ahora los internacionales tienen dos días libres y el resto entrenaremos para preparar los tres partidos que nos quedan antes del parón, donde quiero ganarlo todo", ha manifestado.

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Flick ha analizado el desarrollo del choque destacando la mejoría en la segunda mitad pese al resultado final. "En la primera parte no estuvimos bien, pero en la segunda, tras el 1-1, hemos estado mejor y hemos controlado el juego. Nos ha faltado un poco de suerte, pero ellos lo han hecho bien. Hemos jugado contra un oponente de una calidad enorme, que sin balón ha estado mucho mejor que tal vez en años anteriores en El Clásico. La derrota forma parte del juego y ahora toca analizar y hacer las cosas mejor", ha argumentado.

Respecto al impacto de encajar dos derrotas seguidas tras un arranque de nueve victorias consecutivas en el campeonato, el técnico azulgrana ha pedido mantener la calma y reaccionar. "Dos derrotas en una semana es demasiado para mí y para los culés, especialmente contra el Real Madrid, pero esto es un camino muy largo hasta el final de la temporada. No todo es malo cuando se pierde, pero está claro que tenemos que pensar en ello y hacer las cosas mejor. Ahora lo importante es que firmemos una buena reacción", ha aseverado.

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Finalmente, el entrenador alemán se ha referido a las complicaciones en la retaguardia debido a la plaga de lesiones y a los problemas físicos sufridos por Xavi Espar durante el encuentro. "Es quizás el punto más importante ahora mismo, en los cuatro de atrás no tenemos muchas opciones. Es la situación que tenemos y debemos gestionarla, quizás subiendo a jugadores del Barça B o de La Masia para tener más alternativas, a la espera de ver la evolución de Eric, Jules y si Andreas puede regresar la próxima semana", ha concluido.