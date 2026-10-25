Agencias

Mbappé llega a los 100 goles con el Real Madrid

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Redacción Deportes, 25 oct (EFE).- El delantero francés Kylian Mbappé alcanzó este domingo los 100 goles en su partido 116 con la camiseta del Real Madrid al marcar los dos tantos en la victoria de su equipo ante el Barceloba por 1-2 en el Spotify.

Los 100 goles de Mbappé con el Real Madrid se reparten en 67 en LaLiga EA Sports, 25 en la Liga de Campeones, 4 en la Copa del Rey, 2 en el Mundial de Clubes, uno en la Supercopa de Europa y uno en la Supercopa de España. En su primera temporada en el Real Madrid anotó 44 tantos; la pasada, 42, y en la actual suma 14, informa el club.

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