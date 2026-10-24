Agencias

Rusia informa de cortes de electricidad en regiones anexionadas

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Moscú, 24 oct (EFE).- Diversas zonas de Crimea Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia, regiones anexionadas por Rusia entre 2014 y 2022, sufrieron cortes de energía eléctrica este sábado, informó este sábado el ministerio de Energía de Rusia.

Según el comunicado oficial, la situación se debe a un “impacto externo” sobre la infraestructura energética de las regiones afectadas.

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Las autoridades informaron de la realización de trabajos correspondientes para restablecer el suministro eléctrico en las cinco regiones.

Así, en Crimea reconocieron que la luz comenzó a volver a algunas localidades que antes quedaron sin ese servicio.

Según informó este sábado el ministerio de Defensa de Rusia, 616 drones ucranianos han sido derribados. EFE

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