Ya son nueve los muertos en el atentado contra una iglesia en el centro de Jordania

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El número de fallecidos en el atentado perpetrado este viernes contra una iglesia en la gobernación jordana de Karak, en el centro-sur de Jordania, ha aumentado a nueve, según el último balance oficial.

Este mismo sábado se había informado de la octava víctima mortal, uno de los heridos que murío mientras recibía tratamiento médico en el hospital militar Príncipe Ali.

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El jefe del departamento de Cirugía del centro hospitalario, Mahmoud Sawalqa, ha indicado a la agencia de noticias Ammon que ocho heridos permanecen ingresados en sus instalaciones, dos de ellos en estado crítico en la unidad de cuidados intensivos y conectados a respiradores tras someterse a intervenciones quirúrgicas de importancia. Los otros seis presentan lesiones leves o moderadas.

Por su parte, las Fuerzas Armadas jordanas han informado la evacuación en helicóptero de ocho heridos a la Ciudad Médica Rey Hussein, siguiendo las directrices reales, mientras que otros tres han sido trasladados a un hospital privado.

En total, el ministro de Salud, Ibrahim al Badour, ha detallado que 27 personas continúan recibiendo asistencia médica en distintos centros sanitarios. Además de los ocho pacientes del hospital Príncipe Ali y los ocho de la Ciudad Médica Rey Hussein, cinco permanecen ingresados en el hospital gubernamental de Karak, tres en los hospitales Al Bashir y otros tres en el Hospital Italiano de Karak. Todos ellos se encuentran estables, salvo los dos pacientes críticos ya mencionados.

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El ministro ha asegurado que los equipos médicos y de enfermería de los distintos centros continúan prestando la atención necesaria y supervisando la evolución de los heridos conforme a los protocolos establecidos.

En relación a la investigación de los hechos, la Dirección de Seguridad Pública no ha hecho por el momento confirmación alguna sobre la detención de la célula terrorista presuntamente implicada en el ataque. La cadena pública Al Mamlaka TV ha informado de que el dispositivo policial continúa activo, a la espera de información oficial sobre los avances de las pesquisas.

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REUNIÓN DEL CONSEJO DE SEGURIDAD NACIONAL

Por otra parte, el rey Abdalá de Jordania ha presidido este sábado la reunión del Consejo de Seguridad Nacional en el que ha sido informado sobre los últimos detalles elativos al atentado.

"No hay cabida para la indulgencia cuando se trata de la vida de jordanos", ha advertido el monarca antes de reiterar su condena del atentado, según recoge la prensa jordana.

El rey jordano ha resaltado que la seguridad de los ciudadanos jordanos es "una línea roja" y ha adelantado que "la mano de la justicia llegará a cada terrorista". "Tales actos cobardes no intimidarán a Jordania ni a su pueblo ni afectarán a su unidad nacional", ha recalcado.

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Ha pedido así "puño de hierro" para responder a los "herejes" y a quienes apoyen o justifiquen este ataque. En la reunión han estado también el primer ministro, Yafar Hasán; el vice primer ministro y ministro de Exteriores Aiman Safadi; el minisro del Interior, Mazen Farraya; el príncipe heredero, Huseín, y el príncipe Ghazi bin Muhamad, entre otros altos cargos.

Las fuerzas de seguridad mantienen un amplio despliegue en toda la gobernación de Karak, con decenas de puestos de control, aunque se han levantado algunos de los cortes de carretera establecidos el viernes. El perímetro de seguridad alrededor de la iglesia permanece cerrado mientras prosiguen las operaciones sobre el terreno.

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