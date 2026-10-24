Anita Williams cuestiona la versión de Montoya sobre su ruptura: "Se ha creído su película"

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MADRID (CHANCE)

El enfrentamiento entre Anita Williams y José Carlos Montoya vuelve a la actualidad, meses después de que su historia de amor se rompiera tras su paso por Supervivientes 2025. La expareja, que protagonizó una reconciliación durante su aventura en Honduras, terminó tomando caminos separados al regresar a España.

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En su última reaparición ante las cámaras, la catalana ha cuestionado el relato que su ex ofrece sobre lo ocurrido entre ambos. "A ver, la historia que cuenta él no es así", ha asegurado, antes de añadir que "se ha creído su película en la cabeza y ya pues sigue con su película en la cabeza".

Lejos de mostrarse dispuesta a alimentar una nueva discusión, Anita ha recurrido a la ironía para responder al sevillano. "Ojalá que llegue a Netflix, vamos, a todos los Oscars y saque muchas más canciones", ha comentado, burlándose de la versión que, a su juicio, ha construido sobre su relación.

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Su historia estuvo marcada por los altibajos desde su participación en La isla de las tentaciones, donde su relación quedó en el centro de la atención mediática. Tras reencontrarse en Honduras, ambos intentaron darse una nueva oportunidad, pero la reconciliación no prosperó una vez fuera del concurso.