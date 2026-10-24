Canciller y ministro de Justicia de Perú acompañarán a Fujimori en viaje a El Salvador

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Lima, 24 oct (EFE).- Los ministros peruanos de Relaciones Exteriores, Carlos Espá, y de Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Álvarez, acompañarán a la presidenta de Perú, Keiko Fujimori, en una visita oficial que hará a El Salvador del 28 al 31 de octubre próximo.

El viaje de los ministros fue autorizado mediante sendas resoluciones publicadas este sábado por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) en el diario oficial El Peruano.

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En el caso de Espá, se indicó que su presencia "permitirá ampliar y profundizar, al más alto nivel, el diálogo político y la cooperación con la República de El Salvador, con énfasis en materia de seguridad y desarrollo social".

En ese sentido, se dispuso que durante su ausencia el despacho de Exteriores será encargado al ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli.

Sobre Álvarez, se señaló que su participación se vincula con la lucha contra el crimen organizado transnacional y la necesidad de fortalecer las políticas de su sector en esa materia, con el objetivo de recabar "información relevante" para combatir ese fenómeno delictivo en el país, en particular en el ámbito penitenciario.

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Además, para "consolidar las relaciones de cooperación internacional" con El Salvador y contribuir al fortalecimiento de instrumentos sobre seguridad ciudadana, seguridad penitenciaria y sistema de justicia, así como las estrategias de prevención y lucha contra el crimen organizado.

Durante su ausencia, el despacho de Justicia y Derechos Humanos será encargado al ministro de la Producción, Juan Carlos Requejo, precisó la norma.

El Senado de Perú aprobó el pasado 7 de octubre la solicitud de Fujimori para visitar El Salvador del 28 al 31 de octubre y sostener un encuentro privado con el presidente Nayib Bukele.

La comitiva peruana también se reunirá con los ministros salvadoreños de Justicia y Seguridad Pública, Educación, Ciencia y Tecnología, y Salud, y visitará el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), una escuela emblemática y un hospital. EFE