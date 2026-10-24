La NFL cancela un evento para aficionados en París por las protestas

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La NFL, la Liga Nacional de Fútbol Americano, ha cancelado un evento para aficionados en París previo al partido de este domingo entre los Pittsburgh Steelers y los New Orleans Saints debido a las protestas callejeras que se están produciendo en la capital francesa.

La NFL House permaneció cerrada este sábado debido a "posibles problemas de accesibilidad", según informó la liga estadounidense a través de su aplicación OnePass. La competición ya había anunciado que su tienda temporal en el centro de la ciudad también permanecería cerrada durante ese día.

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Las preocupaciones por la seguridad han ensombrecido el debut de la NFL en París. A principios de esta semana, los Steelers también cancelaron un evento para aficionados que estaba previsto que tuviera lugar en un bar del barrio de la Bastilla.

El pasado fin de semana, las protestas a nivel nacional contra el alto coste de la vida vinieron acompañadas de graves disturbios y saqueos. El sábado se produjeron nuevas protestas en París y en otras localidades de Francia. Los principales museos, entre ellos el Louvre y el Museo de Orsay, permanecieron cerrados el sábado.

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La Prefectura de Policía local también ordenó que el partido de fútbol de la Ligue 1 entre el campeón francés, el Paris Saint-Germain, y el Olympique de Lyon no se disputara el domingo, por lo que se aplazó al lunes.

Los Steelers se enfrentarán a los Saints en el Stade de France de París. Tanto la NFL como el equipo han asegurado que el partido se celebrará según lo previsto. "Los preparativos para el partido de la NFL del domingo en París, en el Stade de France, continúan según lo previsto, y la NFL colabora estrechamente con las autoridades locales y sus socios en todas las cuestiones operativas y de seguridad", han declarado los Steelers.

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La NFL celebra su primer partido de la temporada regular en Francia como parte de la serie de partidos internacionales. Este año, la liga organizará un récord de nueve partidos internacionales. Ya se han disputado tres en Londres y uno en Río de Janeiro y otro en Melbourne. Múnich, Madrid y Ciudad de México acogerán un partido cada una en noviembre.