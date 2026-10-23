Agencias

Sanidad afirma estar siguiendo detenidamente y en conexión con UE el caso de fallecimiento por virus Shamonda en Francia

Imagen YF5NYOXKZVCVNFEBT6SRAACQB4
Guardar

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha asegurado este viernes que se está "siguiendo detenidamente" y en conexión con la Unión Europea (UE) el caso de fallecimiento por virus Shamonda en Francia, que ha afectado a una persona que recibía tratamiento para una enfermedad grave y que ha supuesto el primer caso de transmisión a humanos.

"Tenemos, primero, conexión con el resto de Ministerios, el Ministerio de Agricultura, por supuesto; conexión con el resto de ministros de la UE, para abordar los temas de salud desde esa perspectiva 'One Health' que tiene que ver con la salud animal, la salud ambiental y la salud humana", ha explicado.

PUBLICIDAD

En este sentido, ha afirmado que, "como siempre", está en práctica "una vigilancia epidemiológica exhaustiva". "Seguimos cada uno de los casos y rastreamos cada uno de los problemas", ha enfatizado, para añadir que se van a poner "todas las herramientas y todos los servidores públicos al servicio de este nuevo virus".

De cualquier forma, García ha recordado que la persona fallecida en el país vecino por el virus Shamonda "estaba inmunodeprimida". Además, ha puesto de manifiesto que "es un virus que afecta al ganado bovino".

"Seguiremos informando y seguiremos haciendo lo que hemos hecho siempre, lo que hicimos con el hantivirus y lo que hemos hecho con todas las enfermedades emergentes y con todas las infecciones emergentes", ha concluido.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El juez pide a Patrimonio que le informe sobre los obsequios a la Presidencia de Zapatero

Infobae

Detenido en Bilbao un reincidente tras agredir a una menor de edad, un viandante y a un agente

Detenido en Bilbao un reincidente tras agredir a una menor de edad, un viandante y a un agente

Al menos un muerto y tres desaparecidos por un ataque contra un buque en el mar Negro frente a Rumanía

Infobae

El comité de huelga del FC Barcelona mantiene los paros durante el Clásico tras fallar la mediación

El comité de huelga del FC Barcelona mantiene los paros durante el Clásico tras fallar la mediación

Von der Leyen, "profundamente alarmada" con la nueva escalada rusa en el Mar Negro

Infobae