Agencias

Registrados varios seísmos al norte de Sicilia (Italia) con magnitudes de hasta 5,5

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Roma, 23 oct (EFE).- Más de una decena de terremotos sacudieron este viernes el mar Tirreno meridional, al norte de Sicilia (sur de Italia), en una serie de seísmos cuyo temblor más fuerte alcanzó una magnitud de 5,5 y se sintió con intensidad en Palermo y otros municipios de la isla.

El seísmo principal se registró a las 12:19 hora local (10:19 GMT), a unos 9 kilómetros de profundidad, al noroeste de las islas Eolias, según informó el Instituto Nacional de Geofísica y Volcanología (INGV).

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El temblor formó parte de un enjambre sísmico registrado durante la mañana en la misma zona, con magnitudes de entre 2,0 y 5,5 y profundidades de entre 8 y 32 kilómetros.

Entre los episodios más destacados figura un seísmo de magnitud 4,3 registrado a las 11:51 hora local (9:51 GMT), a 24 kilómetros de profundidad, seguido del terremoto principal de magnitud 5,5 y de otro temblor de magnitud 4,0 a las 12:24 hora local (10:24 GMT), a 8 kilómetros de profundidad.

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Las sacudidas se sintieron con intensidad en Palermo y en otros municipios de la provincia, donde las clases se suspendieron temporalmente y se evacuaron los centros educativos por precaución.

Por el momento, las autoridades locales no han informado de víctimas ni de daños materiales.

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