La Princesa Leonor, radiante, recibe por primera vez en solitario a los premiados con los Premios Princesa de Asturias

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La Princesa Leonor camina con paso firme y un aplomo admirable en su formación para convertirse en la futura Reina de España. Y si en sus últimas apariciones ha conquistado a todo el mundo con su papel impecable tanto en actos de corte militar como de corte social, este viernes ha confirmado sin ningún género de dudas que el Rey Felipe VI no podría tener una heredera más preparada.

A punto de cumplir 21 años -el próximo 31 de octubre- y después de comenzar el pasado septiembre sus estudios universitarios de Ciencias Políticas en la Universidad Carlos III de Madrid, la Princesa de Asturias ha dado un importante paso al frente y este viernes ha debutado en solitario en la tradicional rececpión previa a los Premios Princesa de Asturias que se celebrarán esta tarde en el Teatro Campoamor, recibiendo sin la compañía y 'protección' de sus padres a los premiados con los galardones que llevan su nombre.

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Radiante, con una sonrisa permanente y demostrando su seguridad, la Princesa Leonor ha protagonizado la audiencia con los galardonados en esta edición de los Premios Princesa de Asturias en el salón Covadonga del Hotel Reconquista, entre los que destacan nombres como el del futbolista Leo Messi, la compositora Patti Smith, el escritor británico Julian Barnes, o la astronauta estadounidense Christina Koch.

Además de conquistar con su talante y su saber estar en su estreno en solitario en un acto tan destacado en la agenda Real, la hija mayor de los Reyes Felipe y Letizia lo ha hecho con su estilismo, formado por un traje rosa empolvado que se ajustaba a su figura como un guante con el que ha derrochado elegancia en su versión más madura y aplaudida. Rendidos completamente a la Princesa Leonor.

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