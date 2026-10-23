Más de 2 millones de personas podrían pasar hambre en Sudán del Sur por sequía, dice PMA

Guardar

Yuba, 23 oct (EFE).- Más de dos millones de personas adicionales en Sudán del Sur podrían enfrentarse a condiciones de hambruna en 2027 si persisten las condiciones de sequía, advirtió este viernes el Programa Mundial de Alimentos (PMA), en medio de la crisis humanitaria que ya enfrenta la población del país más joven del mundo.

Según el informe del mes de septiembre publicado este viernes, los graves déficits de precipitaciones, los retrasos en las lluvias y el calor extremo asociados al fenómeno El Niño amenazan la producción agrícola en varias regiones del país, por lo que el riesgo de pérdidas de cosechas y el deterioro de la seguridad alimentaria está aumentando.

PUBLICIDAD

Ante esta situación, la agencia de la ONU proyectó que hasta un millón de personas podrían pasar hambre durante la temporada de escasez del año que viene, el periodo en las comunidades agrícolas que tiene lugar entre la siembra y la próxima cosecha y que, en Sudán del Sur, ocurre entre abril y julio.

Sin embargo, la cifra podría superar los dos millones si continúan las condiciones climáticas adversas en Sudán del Sur, que ya hace frente a conflictos, crisis de desplazamientos e inestabilidad económica, así como a niveles altos de desnutrición aguda.

Según el PMA, las encuestas nutricionales realizadas en 2026 registraron una tasa promedio de desnutrición aguda global del 28,7 % en cinco lugares evaluados, casi el doble del umbral de emergencia del 15 % de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

PUBLICIDAD

Solo entre enero y agosto, la agencia admitió a 474.105 niños menores de cinco años y a 339.806 mujeres y niñas embarazadas o lactantes en programas de tratamiento de la desnutrición aguda moderada.

Asimismo, el informe hizo referencia a la crítica situación económica del país, donde los precios de los alimentos se mantienen excepcionalmente altos pese al aumento de los insumos en los mercados tras las cosechas, y en un momento en el que la libra sursudanesa se continúa depreciando.

PUBLICIDAD

A pesar de las crecientes necesidades humanitarias, la agencia informó de un déficit de financiación de 416 millones de dólares para el periodo de septiembre de 2026 a febrero de 2027, lo que genera preocupación sobre su capacidad para mantener la asistencia a las poblaciones vulnerables. EFE