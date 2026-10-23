El fútbol latinoamericano avanza hacia nuevos modelos de propiedad y gestión, dice el ICAD

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Redacción Deportes, 23 oct (EFE).- El fútbol de América Latina avanza hacia una diversidad de modelos de propiedad, financiación y gobierno, pero su éxito depende en buena parte de cómo los clubes afronten los retos de inversión y sostenibilidad económica, según lo advierte en un informe el Instituto de Conocimiento y Análisis del Deporte (ICAD), con sede en Madrid.

El documento, titulado ‘Del club como comunidad al fútbol como industria’, analiza la evolución institucional de este deporte en América Latina y sostiene que la región se encamina hacia esquemas cada vez más próximos al fútbol europeo, pero recalca que aún no avanza hacia una privatización uniforme.

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El estudio al que tuvo acceso EFE recuerda que buena parte de los clubes latinoamericanos surgieron durante el siglo 20 como asociaciones vinculadas a comunidades de inmigrantes, trabajadores, estudiantes y empleados, bajo un modelo en el que la institución pertenecía a sus socios y no constituía un activo privado.

La profesionalización, que se extendió por buena parte de la región durante las décadas de 1930 y 1940, transformó esa realidad y situó la sostenibilidad financiera entre los principales desafíos.

Los clubes comenzaron a gestionar salarios, ingresos y deudas, mientras la expansión del negocio aumentó las necesidades de financiación y abrió el debate sobre el poder de los inversores.

Hoy en día, múltiples entidades delegan la administración de su primer equipo a estructuras corporativas mientras mantienen la vida social y democrática en manos de sus socios.

El informe subraya que la discusión actual supera la elección entre una asociación civil y una sociedad anónima, además de enfatizar la importancia de saber quién financia el fútbol profesional, quién lo administra y quién toma las decisiones.

El documento hace una radiografía por países según dinámicas locales, crisis financieras y presiones políticas.

Afirma que Brasil y Colombia han liderado la apertura societaria mediante incentivos fiscales y procesos de capitalización.

Dice que Chile y Perú han integrado esquemas normativos con progresivos controles sobre propiedad y conflictos de interés.

Sostiene que Uruguay y México combinan estructuras comerciales extendidas con la preservación del modelo asociativo en clubes tradicionales.

Asevera que Argentina y Paraguay mantienen una firme resistencia institucional frente al capital privado, respaldada en el caso paraguayo por veto legal y federativo.

El informe del ICAD contrastó la realidad del fútbol latinoamericano con las de otros países como España, Alemania, Inglaterra o Estados Unidos con la MLS.

La entidad destaca el caso español como un espejo clave, ya que una ley sancionada en 1990 obligó a los clubes profesionales a convertirse en sociedades anónimas. Sin embargo, la legislación de 2022 la modificó al reconocer que el mandato rígido no resolvió los problemas estructurales de sostenibilidad financiera.

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Esto llevó a que se introdujera una mayor flexibilidad en la participación de clubes y sociedades en las competiciones profesionales.

El objetivo del ICAD, en el caso concreto de los clubes deportivos, es ayudarlos a mejorar su organización y fortalecer sus proyectos deportivos, mediante la defensa de una gestión basada en la investigación, la formación académica y la asistencia técnica.

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Por lo tanto, en el informe sobre el futuro del fútbol latinoamericano advierte que una administración más sólida por parte de los clubes puede facilitar el acceso a inversiones y patrocinadores, contribuir a la continuidad de los proyectos y favorecer la retención de jóvenes talentos.

Insiste en que de esta manera se puede mejorar la rendición de cuentas ante los socios y reforzar el vínculo de los clubes con sus comunidades.

Recalca que el futuro no depende de imponer una única estructura, sino de construir modelos de gestión capaces de sostener el desarrollo deportivo y económico de cada club.

“Los cambios normativos pueden ordenar o habilitar, pero el resultado real depende de la legitimidad de los actores, la dinámica de las instituciones y el atractivo del negocio”, concluye la investigación.