La UE compromete otros 22,5 millones en ayuda humanitaria para Yemen tras la escalada del conflicto

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La Unión Europea ha comprometido un paquete de 22,5 millones de euros en ayuda humanitaria para Yemen ante el recrudecimiento del conflicto y la necesidad de responder a la situación crítica de millones de personas, incluidas las casi 230.000 personas desplazadas en las últimas semanas.

Los fondos se sumarán a los 87,5 millones de euros que las arcas comunitarias han destinado a Yemen a lo largo de este 2026, según ha indicado la Comisión Europea en un comunicado.

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Bruselas advierte de que tras más de una década de conflicto, colapso económico y deterioro de los servicios esenciales, hay hoy unos 22,3 millones de personas en Yemen que necesitan asistencia humanitaria y protección; incluidos 5,2 millones desplazados dentro del país y más de 2,2 millones de menores de cinco años que sufren desnutrición aguda.

"Yemen se encuentra de nuevo sumido en la violencia de la guerra, mientras que su crisis humanitaria permanece en gran medida olvidada. Las familias no pueden esperar a un alto el fuego para poder alimentarse o encontrar un lugar seguro donde dormir", ha advertido la comisaria de Gestión de Crisis, Hadja Lahbib, quien ha lamentado que sean los "civiles de todos los bandos los que están pagando un precio terrible".

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"Deben cesar los ataques que matan a civiles y destruyen hospitales, hogares y servicios esenciales. Todas las partes deben respetar el Derecho internacional humanitario y proteger a los civiles", ha remachado.

La ayuda financiada por la UE se ha centrado este año en responder a las necesidades humanitarias urgentes, centrándose en la seguridad alimentaria y la nutrición, la salud, el agua, el saneamiento y la higiene y la protección.