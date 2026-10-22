Un estudiante ataca con un hacha a una profesora en medio de la clase en Malasia

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Bangkok, 22 oct (EFE).- Un estudiante de 16 años de edad causó heridas en Malasia a una profesora, al atacarla el miércoles con un hacha en medio de la clase, según informó este jueves la Policía del estado de Sarawak (este), donde tuvo lugar el incidente, que fue grabado en vídeo y compartido en redes sociales.

El adolescente, alumno del cuarto año de secundaria de un colegio internacional en la ciudad de Kuching, fue detenido y posteriormente puesto en libertad bajo fianza, indicó el comisionado interino de la Policía de Sarawak, Saifullizan Ishak, citado por la agencia estatal Bernama.

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Las autoridades confirmaron que el joven, armado con una navaja y un hacha pequeña, causó heridas a la docente, sin agregar detalles sobre el estado actual de la educadora, que se encuentra ingresada en un hospital de la isla de Borneo, según medios locales.

"La Policía está llevando a cabo una investigación exhaustiva para determinar la causa de los hechos y recabar pruebas", agregó el comisionado.

En redes sociales circulan vídeos que muestran al adolescente armado mirando al espejo de un baño, del que sale directo hacia el aula en donde agrede a la docente mientras los estudiantes salen corriendo del lugar.

Según estas imágenes, incluidas algunas captadas por cámaras de seguridad del colegio, otro estudiante ayudó a la profesora a confiscar las armas del atacante en medio de un forcejeo dentro del salón de clases.

Hasta ahora, la Policía no ha confirmado si el ataque fue retransmitido en directo, como aseguran algunos medios locales.

Por su parte, la ministra de Bienestar Comunitario de Sarawak, Fatimah Abdullah, pidió al público no compartir estas imágenes y esperar a conocer "las circunstancias reales del incidente"

"No debemos definir a un joven únicamente por un incidente, ni pasar por alto la seguridad y el bienestar del docente y de los estudiantes afectados", expresó en un comunicado.

Los casos de violencia por el uso de armas dentro de las escuelas han aumentado este año en varios países del Sudeste Asiático, donde los gobiernos intentan actualizar normativas para frenar esta tendencia.

Un adolescente mató a varios profesores en una escuela de Tailandia en agosto, dos meses después de que otro alumno de una escuela de Filipinas asesinara a tres estudiantes de una escuela en la isla de Leyte. EFE

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