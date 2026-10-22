Eugenia Martínez de Irujo, dardo a Roca Rey en defensa de su hija Tana Rivera: "La pura verdad. Eso es lo que vale"

22/10/2026 Eugenia Martínez de Irujo y Narcís Rebollo en el aniversario del tablao 'La Carmela' EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD

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Horas después de que Tana Rivera rompiese su silencio sobre su ruptura con Andrés Roca Rey en su esperadísima reaparición pública en un evento de la joyería Rabat -en el que sin entrar en detalles pero con una gran sonrisa ha confesado que "Andrés y yo nos queremos mucho y eso es lo importante", asegurando que ella está "feliz" y muy ilusionada por todo lo bueno que está por venir-, ha sido Eugenia Martínez de Irujo la que ha retomado sus compromisos sociales después de una semana alejada de los focos para esquivar las preguntas sobre el complicado trance sentimental que atraviesa su hija.

La duquesa de Montoro ha asistido con su marido Narcís Rebollo a la celebración del 5º aniversario del Tablao La Carmela en el Teatro Calderón de Madrid este miércoles y, de lo más risueña y diciendo a la prensa "qué monos sois, os quiero muchísimo", ha dejado claro que no quería hablar sobre Tana. "Habéis estado con ella hoy ¿no? A ver, mira, ¿yo hablo de mis cosas personales con Narcís? Pues imagínate del resto, o sea..." ha afirmado rotunda.

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Sin embargo, cuando una reportera le ha comentado "no entiendo que ese torero la haya dejado porque es la niña más guapa del '¡Hola!', Eugenia no ha podido contenerse y ha salido en defensa de su hija con un dardo directo a Roca Rey: "Pues sigue diciéndolo porque es la pura verdad" ha sentenciado levantando un dedo mientras la miraba fijamente. "Y el corazón que tiene y lo noble que es. ¡Eso es lo que vale!" ha añadido orgullosa de su 'niña' al revelar que al margen de lo que se ve por fuera es mucho más bonita por dentro.