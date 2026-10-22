Emiratos Árabes nomina oficialmente a Lana Nusseibeh como candidata para liderar la ONU

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El Cairo, 22 oct (EFE).- Emiratos Árabes Unidos (EAU) ha nominado a Lana Nusseibeh, ministra de Estado de Asuntos Exteriores del país del golfo Pérsico, como candidata al cargo de secretaria general de las Naciones Unidas para suceder a António Guterres, informaron medios oficiales.

El presidente emiratí, Mohamed bin Zayed, presentó la nominación a través de "una carta dirigida a los presidentes de la Asamblea General y del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, de conformidad con los procedimientos aprobados para la selección y el nombramiento del próximo secretario general", dijo en las últimas horas la agencia oficial de noticias emiratí, WAM.

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En su misiva, el presidente destacó la experiencia de Nusseibeh en las Naciones Unidas, dado que fue representante permanente del país árabe ante la ONU de 2013 a 2024.

Durante ese periodo, ocupó los cargos de vicepresidenta de la Asamblea General, presidenta del Consejo Ejecutivo de ONU Mujeres, copresidió los procesos de revitalización de la Asamblea General y de reforma del Consejo de Seguridad, y presidió el Consejo de Seguridad en dos ocasiones durante el mandato de EAU (2022-2023).

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Nusseibeh obtuvo una licenciatura y un máster en Historia por la Universidad de Cambridge, en el Reino Unido, así como un máster en Estudios de la Diáspora Israelí y Judía por la Escuela de Estudios Orientales y Africanos (SOAS) de la Universidad de Londres, de acuerdo con la biografía publicada en su perfil en las Naciones Unidas.

Hasta ahora, la costarricense Rebeca Grynspan mantiene el liderazgo, seguida por la guyanesa Carolyn Rodrigues-Birkett y el argentino Rafael Grossi entre las opciones con más posibilidades de sustituir a Guterres.

Hasta la fecha, solo la chilena Michelle Bachelet se ha retirado de la candidatura en medio del proceso de votación. La argentina Virginia Gamba lo hizo antes de que iniciaran los sondeos. EFE