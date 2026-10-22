Al menos un muerto y 22 heridos, entre ellos cuatro niños, en una nueva ola de ataques rusos contra Kiev

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Al menos una persona ha muerto y otras 22 han resultado heridas, entre ellas cuatro menores de edad, como consecuencia de una serie de ataques con misiles balísticos perpetrados por las Fuerzas Armadas de Rusia desde la noche del miércoles contra seis distritos de la capital de Ucrania, Kiev.

Según ha informado el Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania a través de un comunicado, los bombardeos han provocado numerosos incendios y graves daños materiales en infraestructuras residenciales y civiles a lo largo de la ciudad.

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En el distrito de Dniprovski, las autoridades han confirmado el fallecimiento de una persona, mientras que un niño ha tenido que ser hospitalizado. Otras cinco personas han resultado heridas en esta misma zona, donde se han registrado incendios en varios edificios y daños en vehículos.

El distrito de Pecherski ha sido otro de los más afectados por la ofensiva, con ocho personas heridas, entre ellas tres menores. Los ataques en esta área han provocado daños en edificios civiles, ambulancias y un monasterio local. Por su parte, en el distrito de Holosivski, el impacto contra un edificio no residencial ha dejado un saldo de seis heridos.

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En Sviatoshinski, los bomberos han logrado sofocar un aparatoso incendio que ha arrasado unos 1.100 metros cuadrados tras alcanzar un complejo de restaurantes y un edificio no residencial. Asimismo, en el distrito de Obolonski, se han registrado otros dos heridos a causa de incendios en instalaciones, que ya han sido extinguidos por los equipos de emergencia.

Finalmente, en el distrito de Darnitski, los ataques rusos han dañado la infraestructura de transporte local, aunque por el momento no se han notificado víctimas en esta área.

El Servicio Estatal de Emergencias ha advertido de que las labores de rescate y la evaluación de los daños continúan activas sobre el terreno, por lo que el balance de víctimas podría variar en las próximas horas.