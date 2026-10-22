Ejército taiwanés pone fin antes de lo previsto a maniobras por llegada del tifón Champi

Guardar

Taipéi, 22 oct (EFE).- El Ejército de Taiwán anunció este jueves la finalización anticipada de unas maniobras de combate por la llegada del tifón Champi, que podría dejar intensas lluvias y fuertes vientos en el norte de la isla entre hoy y el sábado.

En un comunicado, el Ministerio de Defensa Nacional (MDN) informó de que se optó por "poner fin" al ejercicio 'Lu Sheng 2' a las 10:00 horas (02:00 GMT).

PUBLICIDAD

Estas maniobras, que comenzaron el pasado 14 de octubre, enfrentaron a dos brigadas de armas combinadas en combates diurnos y nocturnos, con el objetivo de entrenar sus capacidades de "defensa prolongada" del territorio ante una hipotética invasión de China.

"Dado que el ejercicio 'Lu Sheng 2' lleva ya nueve días en marcha y se han completado las principales materias de entrenamiento, y con el fin de dar tiempo a las unidades participantes para prepararse ante posibles desastres, se ha decidido, tras la correspondiente evaluación, poner fin al simulacro", indicó el comunicado.

PUBLICIDAD

El MDN recalcó que la preparación ante desastres es "clave" para la seguridad de la población y que, una vez que las tropas regresen a sus bases, emprenderán las labores de prevención y el "despliegue preventivo de efectivos" para estar listas ante el tifón.

Champi, que podría convertirse en el primer tifón en tocar tierra en Taiwán en lo que va de año, ha provocado además la cancelación de decenas de vuelos y de una treintena de travesías en ferri, así como la suspensión de las clases y de la actividad laboral en las islas Verde y Orquídea, frente a la costa suroriental.

PUBLICIDAD

A las 12:15 horas (04:15 GMT), el tifón se encontraba a unos 500 kilómetros al este-sureste del cabo Eluanbi, en el extremo meridional de Taiwán, con vientos máximos sostenidos en su centro de unos 183 kilómetros por hora (km/h) y ráfagas de hasta 227 km/h.

Los tifones son habituales en esta región durante el verano y el otoño, cuando las cálidas aguas del Pacífico favorecen la formación de ciclones tropicales que, en ocasiones, causan daños considerables e interrumpen el transporte y la actividad económica. EFE

PUBLICIDAD