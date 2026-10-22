Kiev lamenta la "adulación" y el "servilismo" de Witkoff al llamar “humanitario” a Putin

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Kiev, 22 oct (EFE).- El ministro de Exteriores de Ucrania, Andrí Sibiga, reprochó este jueves al mediador de la Casa Blanca en la guerra ruso-ucraniana, Steve Witkoff, que en la víspera destacara ante el presidente ruso, Vladímir Putin, al agradecerle la liberación de un ciudadano estadounidense que había sido capturado por el Ejército ruso en Ucrania el carácter “humanitario” del líder del Kremlin.

“El apaciguamiento, el servilismo y la adulación no pararán esta guerra. Sólo la fuerza lo hará”, dijo Sibiga.

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El ministro ucraniano transmitió este mensaje en un su cuenta de X al condenar el ataque ruso contra la retaguardia ucraniana en las primeras horas de este jueves.

“Durante la noche, los residentes en Kiev han podido oír cómo suena de verdad el ‘humanismo’ ruso”, dijo Sibiga en referencia a un nuevo bombardeo que calificó de “brutal”.

Según el jefe de la diplomacia ucraniana, Rusia empleó en el ataque “decenas de misiles balísticos” que fueron dirigidos contra “infraestructura energética, instalaciones médicas, centros comerciales y zonas residenciales”.

Sibiga agregó que las fuerzas rusas también atacaron esta madrugada otras ciudades ucranianas.