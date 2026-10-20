Andrés Roca Rey, su 'estocada definitiva' a Tana Rivera que apunta a que su ruptura es definitiva

20/10/2026 Roca Rey EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD

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Ha pasado una semana desde que salió a la luz la ruptura de Tana Rivera y Andrés Roca Rey y, aunque en un primer momento se habló de una grave crisis provocada por una fuerte discusión por sus diferentes caracteres, dejando en el aire la posibilidad de que la pareja solucionase su desencuentro y se diese una segunda oportunidd teniendo en cuento lo enamorados que estaban, con el paso de los días la hipotésis de su reconciliacion ha perdido fuerza y cada vez son más los indicios que apuntan a que su decisión es definitiva.

Aunque ambos guardan silencio, Francisco Rivera ha tomado la palabra para confirmar la ruptura de su hija y el torero y, aunque no oculta que Tana no está bien en estos momentos, también deja claro que la vida es muy larga y ya se irá viendo. "Las relaciones son complicadas y la de un torero más, pero no es el fin del mundo" ha afirmado rotundo.

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Sin embargo, se especula que la nieta de la duquesa de Alba estaría abatida no solo porque Roca Rey decidiese poner punto y final a su noviazgo -se dice que tanto por sus diferentes modos de vida como por la presión mediática que habría acadado por 'sobrepasar' al peruano-, sino también por los rumores de que podría estar ilusionado con una joven de Pamplona siendo tan reciente su ruptura.

El pasado 16 de octubre Tana cumplía 27 años y, aunque tenía previsto celebrar una gran fiesta el sábado bajo la temática de 'Los Sanfermines de Tana' para 60 invitados en la finca que el diestro posee en Sevilla, 'La Consentida', su grave crisis con el peruano provocaba que la hija de Eugenia Martínez de Irujo cancelase in extremis el cumpleaños y optase por soplar las velas en una cena íntima y tranquila con su familia, su gran refugio en este doloroso trance.

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Tal y como ha revelado la revista '¡Hola!' por fuentes de su entorno, si hasta ahora se hablaba más de fuerte crisis que de ruptura, las cosas habrían empeozado entre Tana y Andrés en estos días, su relación estaría en el peor momento, y ahora mismo estaría más cerca una separación definitiva que una reconciliación.

Pero el hecho de que su historia de amor con la hija de Fran Rivera esté en la cuerda floja parece no haber afectado a Roca Rey, que de regreso en Sevilla tras pasar varios días en Pamplona, ha aprovechado que ya tenía el cátering y todo contratado para la celebración de su novia, que ha dado una gran fiesta en su finca por otro buen amigo que también cumple en estos días.

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Y no será la única, y que aunque Tana canceló su cumpleaños tras su ruptura con el peruano, él ha decidido seguir adelante con sus planes y será este miércoles 21 cuando reúna a todos sus amigos y seres queridos en 'La Consentida' para dar la bienvenida a los 30 por todo lo alto -con mariachis y fuegos artificiales incluido- y despedirse de España antes de regresar a su tierra natal para arrancar la temporada americana el próximo 31 de octubre en Perú.