Taiwán emite una alerta terrestre y suspende transportes ante avance del supertifón Champi

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Taipéi/Pekín, 22 oct (EFE).- Las autoridades de Taiwán emitieron este jueves una alerta terrestre ante el avance del tifón Champi, que podría tocar tierra en el noreste de la isla y descargar hasta 900 milímetros de lluvia en las montañas del norte, y que ya ha obligado a cancelar decenas de vuelos y ferris.

La alerta, emitida por la Administración Meteorológica Central (CWA), abarca por ahora tres condados del este (Yilan, Hualien y Taitung) y el condado sureño de Pingtung, aunque el organismo no descarta extenderla a gran parte de la isla en las próximas horas.

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A las 12:15 horas (04:15 GMT), el tifón se encontraba a unos 500 kilómetros al este-sureste del cabo Eluanbi, en el extremo meridional de Taiwán, con vientos máximos sostenidos en su centro de unos 183 kilómetros por hora (km/h) y ráfagas de hasta 227 km/h.

En una rueda de prensa recogida por la agencia de noticias CNA, el meteorólogo de la CWA Lin Ping-yu explicó que el área de vientos de tormenta del tifón se ha ampliado ligeramente en las últimas horas y que, según las previsiones actuales, alcanzará tierra en la mitad oriental de Taiwán o en la península meridional de Hengchun la madrugada del viernes.

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Además, al aproximarse a la isla, el tifón podría frenar o incluso quedar estacionario por efecto de la orografía, y el margen de error de la trayectoria actual no descarta que su centro toque tierra en Yilan o en el norte de Hualien, señaló el experto.

En cuanto a las lluvias, la CWA prevé acumulados de entre 600 y 900 milímetros en las montañas del norte entre el jueves y el sábado, mientras que las zonas montañosas de la capital, Taipéi, podrían recibir hasta 700 milímetros de precipitaciones en ese período.

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Champi, que podría convertirse en el primer tifón en tocar tierra en Taiwán en lo que va de año, ha provocado además la cancelación de decenas de vuelos y de una treintena de travesías de ferry, así como la suspensión de las clases y de la actividad laboral en la isla Verde y la isla Orquídea, frente a la costa suroriental.

En China, el Ministerio de Recursos Hídricos activó este jueves una respuesta de emergencia de nivel IV, el más bajo de una escala de cuatro, ante el riesgo de inundaciones en Shanghái y en las provincias orientales de Jiangsu, Zhejiang y Fujian por las lluvias que Champi descargará entre el 23 y el 25 de octubre.

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Según las previsiones difundidas por el ministerio, las precipitaciones podrían provocar crecidas en numerosos ríos de la costa oriental, con posibles desbordamientos en cursos pequeños y medianos de Zhejiang y un elevado riesgo de riadas en zonas montañosas.

En Shanghái, las autoridades meteorológicas prevén lluvias intensas entre el viernes y el domingo, con acumulados de entre 50 y 70 milímetros que podrían llegar a los 120 en zonas costeras y a los 150 en puntos aislados, mientras que las rachas de viento podrían superar los 100 km/h en el área portuaria de Yangshan.

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Los tifones son habituales en esta región durante el verano y el otoño, cuando las cálidas aguas del Pacífico favorecen la formación de ciclones tropicales que, en ocasiones, causan daños significativos e interrumpen el transporte y la actividad económica.