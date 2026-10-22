Irán dice que atacó cuatro buques en el Pérsico y que tres más chocaron con minas en Ormuz

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Teherán, 22 oct (EFE).- La Guardia Revolucionaria iraní afirmó este jueves que atacó cuatro buques que realizaban “transferencias ilegales de petróleo” en el golfo Pérsico, mientras que otros tres chocaron con minas en el estrecho de Ormuz, en una nueva escalada de las tensiones en el estratégico paso marítimo.

“Estos buques fueron descubiertos transfiriendo petroleo de barca a barco en el norte del golfo Pérsico. Los cuatro buques fueron alcanzados simultáneamente y están en llamas”, indicó en un comunicado el cuerpo militar de élite recogido por la televisión estatal Press TV.

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Además, otros tres buques implicados en actividades ilegales chocaron contra minas en la parte occidental del estrecho de Ormuz y que quedaron inmovilizados al sufrir daños e incendios, según el comunicado.

La Guardia Revolucionaria afirmó que "la insistencia" de Estados Unidos "en incitar a los buques a atravesar la ruta minada (de Ormuz) ilegalmente está aumentando los incidentes marítimos" y amenazó con "extender" su respuesta" a bases estadounidenses en Oriente Medio "si esta situación continúa”.

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Los ataques contra petroleros en Ormuz se han multiplicado en las últimas semanas en medio de las advertencias de la Guardia Revolucionaria iraní de que no permitirá el paso de buques sin su permiso, mientras Estados Unidos trata de recuperar el tránsito en una vía cercana a Omán.

El anuncio de hoy de las fuerzas iraníes llega después de que el medio estadounidense The New York Times informara de que Estados Unidos e Israel preparan una nueva ofensiva militar contra Irán para después de las elecciones legislativas estadounidenses del 3 de noviembre, tras el aplazamiento de un ataque por parte del presidente Donald Trump este mes.

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Según el diario, los dos países trabajan en una operación breve e intensa que podría incluir ataques contra instalaciones nucleares, arsenales de misiles y drones e infraestructura energética iraní, al tiempo que han intensificado sus ejercicios y practicado maniobras ofensivas con aviones sobre Irak.

Irán, por su parte, ha advertido de que responderá con ataques más amplios, que podrían alcanzar centros de datos, cables submarinos de internet e instalaciones petroleras de Arabia Saudí, país que lidera una coalición militar contra los rebeldes hutíes de Yemen, respaldados por Teherán. EFE

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