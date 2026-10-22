Oxfam Intermón avisa de que la financiación humanitaria para El Niño "es gravemente insuficiente"

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Oxfam Intermón ha advertido de que la financiación mundial destinada a la preparación y la respuesta ante El Niño, que afectará a millones de personas, "es extremadamente insuficiente.

La ONG recuerda que este fenómeno meteorológico "ya está teniendo un impacto catastrófico en gran parte del mundo, con incendios forestales, pérdidas de cosechas y una creciente y grave inseguridad alimentaria e hídrica. Se prevé que El Niño alcance su máxima intensidad entre este mes y abril del próximo año". "Los científicos advierten de que podría ser el más intenso jamás registrado", precisa.

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La financiación mundial para la preparación y respuesta humanitaria ante El Niño asciende actualmente a 450 millones de dólares. El Fondo Central de Respuesta a Emergencias de la ONU ha asignado hasta 100 millones de dólares y, hasta la fecha, ha desembolsado 20 millones de dólares a seis países. El resto depende de los llamamientos de ayuda y, hasta ahora, han recibido compromisos de financiación por menos del 20%.

A modo de comparación, el anterior fenómeno más intenso de El Niño, el de 2015-2016 (cuando se vieron afectadas más de 60 millones de personas), dio lugar a un llamamiento conjunto de 5.000 millones de dólares, de los cuales se recaudaron con éxito casi 2.000 millones.

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En la Asamblea General de la ONU del mes pasado, el secretario general, Antonio Guterres, y países como Vanuatu, la India y Barbados advirtieron de la escalada de la crisis.

Sin embargo, Oxfam Intermón señala que "estas advertencias aún no se han traducido en una resolución específica de la ONU sobre El Niño, como ocurrió en episodios anteriores de este fenómeno, cuando un reconocimiento formal por parte de la ONU ayudó a impulsar la acción y la financiación internacionales".

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"Este fenómeno de El Niño está afectando a un clima ya sobrecalentado por las desmesuradas emisiones de carbono de los países más ricos y contaminantes del mundo. Está ocurriendo en el peor momento posible, lo que supone una carga adicional para un sistema humanitario debilitado que ya lucha por hacer frente a la enorme magnitud de las necesidades", ha subrayado la directora humanitaria de Oxfam, Marta Valdés García.

Valdés García considera que "la financiación disponible es insignificante comparada con la magnitud de esta amenaza sin precedentes y los daños que puede causar".

"Los preparativos ya llegan tarde. Este fenómeno de El Niño será catastrófico para millones de personas que se enfrentan a cosechas perdidas, escasez de agua, inundaciones devastadoras y la pérdida de vidas humanas. Necesitamos actuar con urgencia ahora mismo", ha reclamado.

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La ONG apunta que "muchos países de renta baja y media ya se encuentran en una situación precaria debido a la deuda, la pobreza, la debilidad de los servicios públicos y, en algunos casos, los conflictos". Mientras tanto, añade, los recortes de un tercio en la ayuda internacional y la financiación climática durante los últimos tres años "han debilitado gravemente el apoyo que reciben".

En el Este y Sur de África, 62 millones de personas se enfrentan a una inseguridad alimentaria cada vez mayor debido a las inundaciones y la sequía, y varios países corren el riesgo de sufrir una hambruna, entre ellos Sudán, Sudán del Sur y Somalia.

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Los niveles de agua ya están descendiendo en casi el 80% de los puntos de abastecimiento de agua en todo el Sahel, con una situación especialmente preocupante en Mauritania, Malí, Níger, Burkina Faso y Chad.

En toda Asia y el Pacífico, la falta de lluvias ya está afectando a millones de personas. En Indonesia, Papúa Nueva Guinea, Vanuatu, Fiyi y Tonga hay sequía, escasez de agua, plantaciones resecas y un mayor riesgo de incendios forestales, mientras que en Sri Lanka las altas temperaturas y la falta de lluvias están provocando la peor sequía de la última década.

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En toda América Latina se prevé que otros 16 millones de personas se vean afectadas por la inseguridad alimentaria en los próximos meses.

En Guatemala, Honduras y El Salvador, una reciente evaluación de Oxfam Intermón reveló que más de 70.000 hogares agrícolas informaron de pérdidas en las cosechas de maíz, y que casi cuatro de cada cinco perdieron entre el 75 % y el 100 % de su cosecha.

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En el suroeste de Asia y el norte de África, más de 8 millones de personas en Siria y Palestina sufren niveles agudos de inseguridad alimentaria, mientras que Argelia, Marruecos y Túnez están sufriendo sequías recurrentes, lo que ejerce una presión adicional sobre los recursos hídricos, la producción agrícola y los medios de vida.