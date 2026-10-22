Bukele lanza un ultimátum a las pandillas por los militares secuestrados y asegura que puede acabar con ellos

Guardar

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha lanzado un ultimátum a las bandas criminales de Haití que mantienen secuestrados a cuatro militares salvadoreños desplegados en la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, por sus siglas en inglés), advirtiendo de que si no los liberan con vida lanzará una ofensiva contra ellos.

Por su parte, el Gobierno haitiano ha calificado el rescate de "prioridad absoluta" y ha convocado una reunión de alto nivel para coordinar las operaciones.

PUBLICIDAD

En un mensaje dirigido expresamente a los líderes y miembros de las pandillas haitianas, Bukele ha aclarado que los cuatro rehenes "no son combatientes", sino técnicos de aviación dedicados a labores de evacuación médica dentro de la misión internacional, y que fueron "secuestrados de manera cobarde" cuando regresaban de comprar comida en un mercado local.

"Hoy hemos lanzado una operación militar para rescatarlos. Tenemos un solo objetivo: hacer que nuestros cuatro compatriotas regresen a casa vivos, sin ningún daño", ha aseverado el mandatario salvadoreño, que ha endurecido el tono para lanzar una advertencia directa a los grupos armados. "El ataque de hoy no es nada comparado con lo que está por venir si no liberan a los cuatro rehenes vivos", ha dicho.

PUBLICIDAD

"No tomen nuestras palabras como amenazas vacías. Ya hemos terminado con las pandillas en El Salvador, y podemos terminar con las de ustedes también", ha sentenciado Bukele, ofreciendo una última ventana de oportunidad a los criminales. "Devuélvannos a nuestros cuatro compatriotas vivos, sin ningún daño, y todo volverá a ser como antes del secuestro. La decisión está en sus manos", termina su mensaje.

HAITÍ COORDINA LA RESPUESTA ESTATAL

En paralelo, la oficina del primer ministro de Haití ha emitido un comunicado en el que subraya que el secuestro, perpetrado el pasado domingo, constituye una "prioridad absoluta para las autoridades del Estado".

Para abordar la crisis, la sede de la jefatura de Gobierno ha acogido una reunión de alto nivel para evaluar las intervenciones en curso y "determinar las medidas necesarias para el refuerzo de las operaciones", en estrecha colaboración con la fuerza multinacional.

PUBLICIDAD

"El Gobierno está plenamente movilizado y tiene la intención de hacer valer, con la mayor firmeza, la autoridad del Estado frente a los grupos armados", reza el escrito gubernamental, que garantiza que "se están movilizando todos los recursos necesarios" para obtener la liberación de los soldados y proteger sus vidas.

El secuestro se produjo en el marco de una emboscada perpetrada el pasado domingo contra un vehículo de la fuerza multinacional en la zona de Santo, en el área metropolitana de Croix-des-Bouquets. Desde entonces, la GSF ha llevado a cabo operativos de rastreo con apoyo aéreo que se han saldado, hasta el momento, con la muerte de "varios" presuntos pandilleros y con cuatro efectivos internacionales heridos.

PUBLICIDAD

Este suceso evidencia el recrudecimiento de la violencia en el país caribeño. El máximo representante de Naciones Unidas en Haití, Carlos Ruiz Massieu, alertó recientemente ante el Consejo de Seguridad de la ONU de la "capacidad de las bandas para adaptar sus tácticas a medida que se intensifican las operaciones de seguridad", recurriendo cada vez más a la toma de rehenes. Actualmente, la GSF cuenta con poco más de 1.500 efectivos desplegados, muy por debajo de los 5.550 agentes autorizados por Naciones Unidas.