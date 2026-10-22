Rusia ataca de nuevo Kiev con misiles balísticos y provoca al menos 15 heridos

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Kiev, 22 oct (EFE).- Al menos quince personas resultaron heridas como consecuencia de un nuevo bombardeo con misiles balísticos lanzado por Rusia contra Kiev durante la pasada madrugada.

Según informó el alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, en su canal de Telegram, entre los heridos se encuentran dos menores de 15 años de edad.

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"Como resultado de un bombardeo enemigo (ruso) durante la noche del 22 de octubre, 15 personas resultaron heridas en la capital. Entre ellas, dos menores de 15 años", aseguró el alcalde capitalino.

Agregó que "ocho de los heridos están recibiendo atención médica en hospitales de la ciudad», señala el mensaje.

Los ataques afectaron a una instalación de transporte en el distrito Darnytskyi de Kiev. También varias viviendas particulares y una gasolinera sufrieron daños en el distrito capitalino de Dniprovskyi a causa de un ataque que causó un número de heridos aún sin concretar.

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El nuevo ataque de Rusia sobre la capital de Ucrania se produce horas después de los contactos a tres bandas entre el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, el enviado especial de EEUU, Steve Witkoff, y el mandatario ruso, Vladimir Putin, para alcanzar un acuerdo de paz. EFE