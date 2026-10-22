Macron convoca a servicios de inteligencia tras disturbios y a dos días de nueva protesta

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París, 22 oct (EFE).- El presidente francés, Emmanuel Macron, convocó para este jueves por la mañana una reunión de seguridad en el Palacio del Elíseo con todos los servicios de inteligencia, en medio de las críticas por su gestión de las manifestaciones del 17 de octubre y a solo dos días de una nueva jornada de movilizaciones.

Macron, que regresó la víspera de una gira por el golfo Pérsico, reclamó firmeza ante la situación y advirtió de que "la mano no debe temblar en la cúspide del Estado".

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El Gobierno busca reducir la tensión política y las críticas tras los episodios de violencia registrados durante las protestas, mientras prepara el dispositivo de seguridad para la movilización prevista para el 24 de octubre.

El ministro del Interior, Laurent Nuñez, presentará este jueves los detalles del operativo.

Mientras, el primer ministro, Sébastien Lecornu, recibirá por la tarde en Matignon (sede del Gobierno) a representantes de los partidos políticos, en una reunión a la que asistirán Nuñez, el ministro de Justicia, Gérald Darmanin, responsables de los servicios de inteligencia y mandos de las fuerzas de seguridad.

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Lecornu ha prometido ofrecer información transparente sobre el desarrollo de las manifestaciones del 17 de octubre, incluidas las dificultades encontradas durante su gestión, con el objetivo de que todas las formaciones dispongan de los mismos datos.

Aunque se espera que todos los partidos invitados envíen representantes, varios han criticado la convocatoria y algunos de sus principales dirigentes no asistirán.

Es el caso del partido ultraderechista Agrupación Nacional que no estará representado por sus principales figuras, Marine Le Pen y Jordan Bardella. Y también de Horizontes, la formación del exprimer ministro y candidato al Elíseo, Édouard Philippe, y del Movimiento Demócrata de François Bayrou.

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Lecornu también tiene previsto reunirse este jueves con los alcaldes de París, Lyon y Marsella, tres ciudades especialmente afectadas por los episodios violentos, en un intento de tranquilizar a las autoridades locales antes de las nuevas movilizaciones. EFE