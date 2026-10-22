La APM se suma a la FAPE y exige a Milei que respete a los periodistas que le preguntan

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La Asociación de la Prensa de Madrid (APM) se adherido este jueves al comunicado emitido por la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) en el que exige al presidente de Argentina, Javier Milei, que respete a los periodistas que le formulan preguntas.

"Esta asociación rechaza los insultos y descalificaciones lanzados por Javier Milei contra periodistas españoles que le plantearon, de manera correcta, cuestiones de interés para la ciudadanía", ha manifestado la asociación en un comunicado.

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La APM ha recordado que el presidente argentino "se declara un gran defensor de la libertad" y ha censurado que, "con su actitud, demuestra una escasa consideración por uno de los derechos fundamentales en las sociedades democráticas, como es la libertad de expresión".

Por su parte, la FAPE condenó este miércoles la actitud de Javier Milei durante su visita a Madrid, "donde respondió con insultos y ataques personales a los periodistas españoles que le planteaban cuestiones de interés público, como también hizo con los medios argentinos".

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Por ello, la FAPE exigió al mandatario argentino "respeto hacia los profesionales de la información" y defendió que las preguntas que se le formularon "se hicieron en nombre de la ciudadanía y a quien ostenta la jefatura de un Estado le corresponde responderlas con respeto, aunque algunas le incomoden".

Tras revisar el encuentro, la organización incidió en que "todas las preguntas se formularon con la cortesía que merece el presidente de un país elegido democráticamente, la que él no ha tenido con el presidente del Gobierno español", Pedro Sánchez.

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"Con sus respuestas, Milei ha pretendido deslegitimar el trabajo informativo e intimidar a quienes lo ejercen, y con ello impedir que los periodistas cumplan una de sus funciones esenciales: exigir cuentas a los gobernantes", criticaba la organización en un comunicado.

En este contexto, la FAPE advirtió de que los periodistas españoles seguirán cumpliendo con su deber y "preguntando por lo que interesa a la ciudadanía": "Porque la libertad de prensa es un pilar fundamental en un Estado de derecho".