Nokia eleva un 120% el beneficio hasta septiembre

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El fabricante finlandés de equipos de telecomunicaciones y redes Nokia obtuvo un beneficio neto atribuido de 240 millones de euros en los nueve primeros meses de 2026, lo que representa un 120% más que en el mismo periodo del ejercicio precedente, según ha informado la multinacional, cuyas acciones caían más de un 3% tras publicar sus cuentas.

Entre enero y septiembre, las ventas netas de Nokia sumaron un total de 14.402 millones de euros, un 7% más que en el mismo periodo de 2025, incluyendo un aumento del 13% de los ingresos del negocio de infraestructuras, hasta 6.024 millones. De su lado, la facturación de la división de redes móviles de Nokia aumentó un 3% interanual, hasta 8.085 millones de euros.

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Por regiones geográficas, las ventas netas de Nokia en América sumaron hasta septiembre 5.129 millones, un 9% más; así como un total de 3.081 millones en Asia Pacífico, lo que implica un crecimiento anual del 1%; mientras que en Europa, Oriente Próximo y África (EMEA) la facturación avanzó un 9%, hasta 6.194 millones.

Solo en el tercer trimestre, el beneficio neto atribuido de Nokia registró un avance del 94,9%, hasta 152 millones de euros, mientras que las ventas netas entre julio y septiembre sumaron 5.154 millones, un 9,7% más.

"En IA y Nube, las ventas netas se duplicaron con creces interanualmente y conseguimos 1.500 millones de euros en nuevos pedidos", ha indicado Justin Hotard, presidente y consejero delegado de Nokia, para quien la sólida cartera de pedidos posiciona a la empresa para el crecimiento futuro.

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En este sentido, la finlandesa confía en que sus negocios combinados de Redes Ópticas e IP crezcan entre un 25% y un 30% en 2027. "Las fortalezas de Nokia son ideales para satisfacer la creciente demanda de infraestructura de IA más grande, distribuida e hiperconectada", ha añadido Hotard.