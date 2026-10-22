El presidente de Polonia, abierto a negociar la reforma del aborto

Guardar

Cracovia (Polonia), 22 oct (EFE).- El presidente polaco, Karol Nawrocki está dispuesto a entablar un diálogo con el Gobierno y los grupos parlamentarios para negociar sobre la reforma de la ley del aborto en el país, donde rige una prohibición casi total del derecho a interrumpir voluntariamente el embarazo.

Nawroki está dispuesto "a mantener una conversación" sobre el tema y entiende que "este es el momento en el que quizá será necesaria", pero su postura sigue siendo contraria a flexibilizar la legislación y es "provida", dijo este jueves a la cadena TNN24 su portavoz, Rafał Leśkiewicz.

PUBLICIDAD

Estas declaraciones se producen tras las votaciones de esta semana en el Sejm, el Parlamento polaco, en las que se aprobaron dos proyectos para flexibilizar la ley del aborto.

La primera medida, de entrar en vigor, volvería a la normativa anterior a 2021, que permitía el aborto en casos de anomalías fetales graves e irreversibles (233 votos a favor, 203 en contra y 1 abstención), mientras que la segunda despenalizaría parcialmente la ayuda a mujeres para abortar (217 a favor, 213 en contra y 3 abstenciones).

PUBLICIDAD

Tras su paso por el Senado, donde ambas propuestas previsiblemente superarán las votaciones, las leyes llegarán a la mesa de Nawrocki y será él quien decida si sanciona o veta estos cambios, un paso imprescindible antes de que se pueda aplicar cualquier legislación.

Mientras tanto, para este jueves se han convocado manifestaciones en toda Polonia con el fin de exigir al Gobierno que avance en el tema del aborto.

Durante su campaña electoral, el primer ministro Donald Tusk incluyó la liberalización, al menos parcial, del aborto como una de sus principales promesas electorales.

La situación del aborto legal en Polonia se cuenta entre las más restrictivas de Europa.

Actualmente, la interrupción voluntaria del embarazo únicamente es legal en dos supuestos: cuando el embarazo ponga en riesgo la vida o la salud de la mujer, o cuando derive de un delito como violación o incesto hasta la semana 12.

PUBLICIDAD

Desde la sentencia del Tribunal Constitucional que se empezó a aplicar en enero de 2021, dejó de ser legal abortar por malformaciones graves del feto. EFE