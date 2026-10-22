Redondo pide explicaciones a Vox sobre su postura ante el cine LGTBI y feminista: "¿Pasaría 'La bola negra' su censura?"

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La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha pedido explicaciones a Vox sobre su postura ante el cine LGTBI y feminista y ha preguntado a la formación que lidera Santiago Abascal si pasaría "su censura" 'La bola negra'.

"Vox tiene que explicar qué pasará ahora con el cine LGTBI, sobre feminismo o nuestra memoria y avances democráticos. ¿Lo consideran 'propaganda'? ¿Pasaría 'La bola negra' su censura? No lo vamos a consentir. #CulturaSinCensura", ha asegurado la ministra en un mensaje en la red social X.

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Este mismo miércoles, Redondo acusó a Vox de "censurar la libertad artística y de creación" con el veto a las ayudas al cine en Castilla y León para películas que "impliquen adoctrinamiento ideológico".

"No quieren impedir 'adoctrinamiento ideológico', quieren adoctrinarnos con su ideología fascista. Los que se dicen defensores de la libertad, en cuanto tocan poder, lo que hacen es censurar la libertad artística y de creación. Adiós, Seminci, adiós", indicó Redondo X.

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La Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de Castilla y León, liderada por Alberto Díaz Pico, de Vox, ha vetado las subvenciones para largometrajes "que impliquen adoctrinamiento ideológico, propaganda partidista o apoyo expreso a opciones políticas concretas".

Así lo recoge en sus requisitos la orden de la línea de subvenciones destinadas a financiar la preproducción, producción y distribución de largometrajes, documentales y de ficción, y pilotos de series de animación y de televisión para 2026.

Se trata de una orden publicada en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) el pasado 9 de octubre y que establece los requisitos y condiciones de estas ayudas que se pueden solicitar hasta el próximo 3 de noviembre.

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