Puente asegura que Milei representa el modelo que PP y Vox quieren "implementar en España"

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El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha asegurado que el presidente de Argentina, Javier Milei, representa el modelo que PP y Vox quieren "implementar en España".

Lo ha dicho este jueves en rueda de prensa junto al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, tras reunirse en un encuentro en el que también han participado la consellera de Territorio, Sílvia Paneque; el consejero delegado de Rodalies, Òscar Playà; el presidente de Renfe, Álvaro Fernández, y el presidente de Adif, Luis Pedro Marco.

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Puente ha afirmado que "la derecha española está dando muchas pistas de lo que quiere hacer" y ha afeado que cuestionen los derechos laborales como las bajas médicas o el carácter público de las pensiones.

"Es evidente que han puesto el ojo en el dinero de los pensionistas. Consideran que ahí hay un negocio, como lo ven en la sanidad, como lo ven en la educación. Y, por tanto, está claro, desde el punto de vista de fondo, lo que pretenden hacer", ha dicho.

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El ministro ha contrapuesto el modelo de Milei con el del Gobierno del que forma parte y ha dicho que, mientras que en España hay un récord de afiliados a la Seguridad Social, en Argentina, el 45% de los trabajadores no tiene contrato y cobra en negro.

Ha añadido que el Gobierno liderado por Pedro Sánchez ha aumentado un 66% el salario mínimo interprofesional (SMI), mientras que Milei lo ha reducido un 40%, y que en España se han creado 100.000 empresas bajo el Gobierno actual; en Argentina se han destruido 36.000 compañías bajo el Ejecutivo de Milei.

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"Va a resultar que el socialismo, a la hora de crear riqueza, es mejor que la motosierra", ha sentenciado Puente.

ILLA

Por su parte, Illa ha reclamado respeto: "Si un mandatario, en este caso el señor Milei, viene aquí a insultar al presidente del gobierno y faltar el respeto, insultar a periodistas no es la mejor manera de comportarse".

"Oigo a mucha gente que se llama patriota. Todo el mundo que realmente sea patriota lo que debería hacer es condenar estos insultos a los representantes legítimos del Gobierno de España. Y condenar los insultos a los periodistas. Así no se va por el mundo, así no se va por el mundo", ha añadido.

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A CORUÑA

Preguntado por los incidentes de la noche de este miércoles en A Coruña por la visita del líder de Vox, Santiago Abascal, Puente ha afirmado que no ha visto lo ocurrido, pero que no apoya "ningún tipo de violencia" y que, si ha habido incidentes, los condena.

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Ha subrayado que el 29 de noviembre es una oportunidad "para parar al fascismo" con el voto y ha llamado a movilizarse para votar con el fin de evitar tener que estar cuatro años saliendo a la calle para protestar contra un Gobierno formado por PP y Vox.

Illa también ha condenado los incidentes y "cualquier tipo de violencia, venga de donde venga y afecte a quien afecte".