Utópicos, organizados y sin líderes: La Lista de Estudiantes que quiere transformar Serbia

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Antonio Sánchez Solís

Viena, 22 oct (EFE).- Un movimiento sin líderes ni ideología clara, asambleario, utópico, ingenuo y con un programa minimalista con un objetivo único: acabar con el autoritarismo y la corrupción de la que acusan a Aleksandar Vucic, el nacionalista populista que gobierna Serbia desde hace doce años.

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Así es la "Lista de Estudiantes - Los estudiantes ganan", la candidatura que concurre a las elecciones anticipadas del próximo día 25 y a la que los sondeos dan opciones de derrocar al régimen de Vucic.

"Esto es un experimento, y no sabemos lo que pasará si ganan", asegura Milorad Ivanovic, redactor jefe del portal de periodismo de investigación BIRN en Serbia, quien reconoce que, aunque se sabe poco de este movimiento, es definitivamente mucho mejor que el actual Gobierno, al que define como una "mafia que está destruyendo el país".

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"Mafia o Serbia" es justamente el principal lema de una movilización que empezó como una reacción a la muerte de 16 personas tras el derrumbe, en noviembre de 2024, del voladizo de una estación de tren que acababa de ser renovada por empresas chinas.

De la inicial exigencia de explicaciones y responsabilidades, los estudiantes pasaron a ocupar universidades, protagonizar marchas con un apoyo social multitudinario y denunciar la corrupción y el autoritarismo de Vucic.

El político populista dimitió el mes pasado como presidente para presentarse a primer ministro en unas elecciones anticipadas consideradas las más inciertas y trascendentales desde la caída del régimen autoritario de Slobodan Milosevic en el año 2000.

Sin líder al que atacar

Los universitarios concurren con una lista electoral de 250 nombres, ninguno de ellos estudiantes, elegidos a través de un largo y complicado proceso asambleario de democracia directa.

Hay profesores, actores, dramaturgos, economistas, activistas medioambientales, sociólogos e ingenieros; todos sin experiencia ni militancia política. No hay un líder y ni siquiera se sabe quién será el candidato a primer ministro.

En el número 24 de la lista está Dejan Bodiroga, una leyenda del baloncesto que pasó por el Real Madrid y el Barcelona.

"No esperamos que sean infalibles", dicen los universitarios en su página web sobre sus candidatos, a los que sí exigirán "que rindan cuentas de sus actos, escuchen a la gente, expliquen sus decisiones y entiendan que un escaño parlamentario no es un premio, un privilegio ni el comienzo de una carrera política".

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Ivanovic explica a EFE que los universitarios saben bien que cada vez que ha surgido un líder opositor en Serbia, los medios afines a Vucic -prácticamente todos- lo han desprestigiado en campañas alimentadas por los servicios de inteligencia.

"Por eso se han decidido por una campaña sin líderes", resume el periodista.

Vucic, por su parte, se ha referido a los universitarios como terroristas, enemigos del pueblo y traidores.

Los universitarios se han negado a debatir con Vucic -quien por otra parte durante años rechazó participar en debates con la oposición-, justo para evitar que trate de reducir a una persona el movimiento contra él.

Programa minimalista

El programa electoral de los estudiantes ha sido redactado y aprobado a lo largo de más de un año en asamblea. Con apenas 900 palabras y once puntos, es muy minimalista.

Lucha contra la corrupción y el crimen organizado, mejora de la educación, el Estado de derecho y las instituciones independientes, así como apenas algunas pinceladas de mejoras en la sanidad y reparto de la riqueza, son los pilares esenciales de una propuesta que toca temas de política exterior como Ucrania, Rusia o la Unión Europea.

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Algo muy deliberado y para evitar, de nuevo, que Vucic les lleve a debates alejados de su objetivo principal: derrocar su régimen.

"Simplemente están pensando en acabar con esta pesadilla. Y luego, ya veremos", resume Ivanovic, que dice que entre ellos hay europeístas, nacionalistas, comunistas o anarquistas.

Todos los expertos consultados por EFE coinciden en esa falta de ideología y de claridad en sus políticas, y en lo opaco de su forma de funcionar. De hecho, no hay un portavoz o un representante, porque cualquier declaración debe ser aprobada en asamblea.

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"Es una organización bastante cerrada. Si no conoces a un estudiante que esté involucrado, no sabes lo que está pasando ahí. Pero en realidad es un regreso a la democracia básica", afirma Andrej Ivanji, analista político y periodista del seminario Vreme.

Sin noticias de la UE

Ivanji afirma que el movimiento estudiantil es autónomo y no recibe apoyo ni influencias de la Unión Europea, ni de Rusia ni de Estados Unidos.

Esa falta de respaldo de la UE a un movimiento contra la corrupción y por la democracia es destacada por numerosos analistas, que llegan a hablar de decepción y acusan a Occidente de mantener una actitud de consentimiento hacia Vucic, un líder corrupto pero conocido, antes que apoyar a universitarios sin ideología u orientación clara.

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En su programa, los universitarios dejan claro que, lejos de ser antisistema, quieren reforzar las instituciones, desde la Justicia a la Policía, pasando por los medios, y liberarlas del control de los partidos políticos.

"No nos presentamos a las elecciones meramente para reemplazar un Gobierno por otro. En cambio, queremos cambiar las reglas que han permitido a cualquier gobierno ejercer un poder tan inmenso sobre las instituciones y las vidas de los ciudadanos", aseguran. EFE

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