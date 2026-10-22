Ana Ollo recibe a Diego García Elío, hijo de la destacada figura del exilio navarro republicano en México

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La vicepresidenta del Gobierno de Navarra y consejera de Memoria, Acción Exterior y Euskera, Ana Ollo, ha recibido en el Palacio de Navarra a Diego García Elío, que ha visitado Navarra con motivo del centenario del nacimiento de su madre, María Luisa Elío.

En el encuentro, en el que también ha participado el director del Instituto Navarro de la Memoria, César Layana, la vicepresidenta Ollo ha querido resaltar las figuras del pamplonés Luis Elío, juez laboral liberal y humanista, y de su hija, la pamplonesa María Luisa Elío, como destacados representantes del exilio navarro republicano en México.

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Por su parte, Diego García ha valorado la importancia que tiene para los descendientes de la familia Elío que su historia y patrimonio documental siga vivo gracias a iniciativas como las del Instituto Navarro de la Memoria.

El propio García aprovechó su anterior visita a la Comunidad foral, en septiembre del año pasado, para presentarle a la vicepresidenta Ollo el libro 'Tiempo de llorar y otros relatos', escrito por su madre, María Luisa, en el que narra sus experiencias en el exilio.

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La vicepresidenta Ollo ha destacado también el gran valor de la documentación y archivos que la familia Elío ha donado al Instituto Navarro de la Memoria para su digitalización y difusión y que ha propiciado la exposición virtual dedicada a su madre, María Luisa Elío, coincidiendo con el centenario de su nacimiento.

Así, el Instituto Navarro de la Memoria ha elaborado sendas exposiciones virtuales sobre Carmen Húder y Maria Luisa Elío, dos mujeres navarras que se vieron abocadas a dejar su tierra en 1936 y, finalmente, tuvieron que exiliarse de forma definitiva. Las dos exposiciones se han diseñado en el marco del proyecto Mujer y Memoria, cuya exposición matriz fue presentada el pasado año, y están abiertas al público en el portal Oroibidea, en la sección Exposiciones.

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La familia Elío estuvo exiliada en México desde 1940, donde la joven María Luisa entró en contacto con la intelectualidad española en el exilio y tuvo la oportunidad de frecuentar a destacadas personalidades del mundo de la cultura hispanoamericana, como Carlos Fuentes, Octavio Paz y el escritor colombiano Gabriel García Márquez, que llegó a dedicarle su obra cumbre 'Cien años de soledad'.