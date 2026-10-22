Alerta meteorológica en Bélgica por la llegada de la tormenta Austen

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Bruselas, 22 oct (EFE).- El Instituto Real Meteorológico de Bélgica emitió este jueves una advertencia ante la inminente llegada de la tormenta Austen, que azotará el territorio belga a partir de este viernes con ráfagas de viento que podrían alcanzar los 100 kilómetros por hora.

Las autoridades han activado el código naranja para la zona de la costa y el código amarillo para el resto del país debido al riesgo extremo por las rachas de viento.

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La alerta meteorológica entrará en vigor el viernes a las 13:00 horas y se mantendrá activa hasta la madrugada del sábado a las 02:00 horas.

"La tormenta Austen colocará a todo el país en alerta amarilla por viento el viernes, a excepción de la Costa, donde la advertencia se vestirá de naranja", avisó el Instituto Real Meteorológico.

El viernes la tormenta provocará ráfagas de viento que podrían alcanzar de 80 a 100 kilómetros por hora. Las más fuertes están previstas para la tarde o la noche. Las temperaturas máximas oscilarán entre los 8 y los 14 grados.

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Según las previsiones del IRM, el temporal registrará su mayor impacto en mar abierto, donde la fuerza del viento alcanzará niveles de 9 a 10 en la escala Beaufort, una intensidad que califica técnicamente el fenómeno como una "fuerte tormenta".

En la línea del litoral los vientos oscilarán entre los 6 y 8 Beaufort, mientras que en el interior la intensidad se situará entre los 5 y 7 Beaufort.

Las autoridades han activado el número 1722, una línea telefónica especial que se pone en marcha durante tormentas o inundaciones graves para atender los daños materiales que requieren ayuda no urgente de los bomberos, para evitar colapsar el 112.

Como consecuencia de estas previsiones, los organizadores del Brussels Diwali Festival, que celebra la cultura de la India en Bruselas y estaba previsto tener lugar este fin de semana en la explanada del Atomium, se ha aplazado a los próximos sábado 7 y domingo 8 de noviembre, anunció la organización, ASBL Art India. EFE

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