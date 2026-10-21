Zelenski se muestra dispuesto a aceptar la actual línea del frente para avanzar hacia un acuerdo de paz

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El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, se ha mostrado dispuesto a congelar las actuales línea del frente si con ello se logra avanzar hacia un acuerdo de paz, unas declaraciones que suponen un importante cambio de discurso en la postura que ha venido adoptando desde el inicio del conflicto.

"En este momento tenemos que congelar el conflicto y creo que esa es la forma real de terminar esta guerra", ha reconocido el presidente ucraniano en una entrevista para Fox News cuando se le ha preguntado si aceptaría un acuerdo de paz en estos momentos cuando Ucrania ha perdido alrededor del 20% de su territorio.

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"Congelar y detener. Y, por supuesto, esto es lo mínimo que necesitamos actualmente de Rusia. Después, naturalmente, nos dirigiremos al presidente y a los europeos para solicitar garantías de seguridad. Lo más importante es la paz y la seguridad de que la ocupación y las muertes no regresarán", ha dicho.

Zelenski ha incidido en que esas garantías de seguridad por parte de Estados Unidos deben estar presentes en cualquier acuerdo de paz, además de la ayuda del resto de socios para reconstruir el país junto a los 9,5 millones de ucranianos "que perdieron sus hogares, y que ahora se encuentran en el extranjero".

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No obstante, ha señalado que si bien quieren acabar con la guerra cuanto antes, "nadie puede simplemente irse" y dejar sus hogares. "Hablamos de quedarnos donde estamos. Pasemos a la diplomacia", ha dicho Zelenski, que ha aplaudido la "gran idea" de su par estadounidense, Donald Trump, de poner en marcha un alto el fuego.

De igual forma, ha defendido que cualquier acuerdo que se alcance debe pasar por el Parlamento del país puesto que es el pueblo ucraniano quien asume todas las pérdidas y los esfuerzos de esta guerra. "Tenemos una fuerte democracia y por eso creo que es justo", ha afirmado.

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CONTINÚAN LAS LIMITACIONES DE STARLINK

Con respecto a los retrasos de Starlink --fundamental para las comunicaciones militares de Ucrania--, Zelenski ha explicado que aún hay ciertas limitaciones, aunque tiene la palabra del secretario de Estado, Marco Rubio, de que se solucionará cuanto antes, en cambio el flujo de Inteligencia ya funciona.

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Zelenski también ha justificado que sus últimas desavenencias con el presidente Trump a través de los medios de comunicación han estado motivadas por esas limitaciones y problemas con Starlink, que resulta vital para la defensa del país.

Así, ha explicado que esos fallos han impedido en los últimos días hacer frente a varios ataques a gran escala en el que se emplearon drones iraníes. "No es para fines ofensivos. Lo usamos solo para defender las vidas de los civiles porque está en las ciudades y en los pueblos donde tenemos estos interceptores", ha dicho.

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Actualmente, la línea del frente se extiende alrededor de 1.000 kilómetros y las fuerza rusas controlan aproximadamente el 20% del territorio ucraniano, incluyendo la península de Crimea --anexionada a Rusia en 2014-- y las zonas del Donbás.

Zelenski ha pasado de reclamar la retirada total de las tropas rusas y recuperar la integridad territorial con las fronteras de 1991 a una postura más pragmática en la que prima la supervivencia del Estado y el fin de la guerra por encima de estas exigencias de máximos, que Moscú nunca escuchó en las conversaciones de paz.

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