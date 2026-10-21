20/07/2026 Díaz Pico cree que la Seminci "tiene mucho que mejorar en neutralidad ideológica". El consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Castilla y León, Alberto Díaz Pico, ha considerado que la Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci) "tiene mucho que mejorar en neutralidad ideológica", así ha echado de menos que en el certamen se aborden temáticas históricas relacionadas "con la presencia de España en el mundo" y, sin embargo, sí se dé paso a "un cine más ideologizado". POLITICA

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El consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Castilla y León, Alberto Díaz Pico, ha considerado que la Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci) "tiene mucho que mejorar en neutralidad ideológica", así ha echado de menos que en el certamen se aborden temáticas históricas relacionadas "con la presencia de España en el mundo" y, sin embargo, sí se dé paso a "un cine más ideologizado".

De este modo, el consejero ha manifestado la posibilidad de abrir el festival a otras formas de debate sociológico distintas "a las imperantes", al tiempo que ha recordado que la aportación económica autonómica a la Seminci se mantiene en el proyecto de presupuestos de la Comunidad para 2027 a la espera de su aprobación parlamentaria.

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Díaz Pico se ha referido además el anuncio del Ministerio de Cultura de recurrir ante los tribunales la orden de ayudas al cine del Gobierno autonómico, medida que excluye subvenciones para proyectos con "adoctrinamiento ideológico, propaganda partidista o apoyo político expreso". A este respecto, el consejero ha defendido la "coherencia" de la norma con el acuerdo de gobierno en la Comunidad y con la apuesta por la "neutralidad institucional y la libertad de creación".

Frente a esto, ha criticado los "sesgos ideológicos" que atribuye a la Administración central y ha asegurado que la Junta esperará a conocer el recurso formulado por el departamento que dirige Ernest Urtasun.

"Nosotros apostamos por la libertad de creación de los creadores de Castilla y León, nos gustaría que todos los creadores de España tuviesen la misma libertad y no estén sometidos a los sesgos ideológicos que impone el Ministerio de Cultura actualmente y, además, apostamos por la excelencia y por la calidad de las producciones no por los financiar los proyectos que no ve nadie y que no quieren los ciudadanos", ha reseñado Díaz Pico.

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En relación con el baremo de las subvenciones, el consejero ha explicado que la evaluación de los largometrajes corresponderá a una comisión de valoración integrada por personal técnico y funcionarios públicos de la propia administración autonómica, junto a expertos del sector.

Finalmente, el responsable de Cultura ha afirmado que los recursos públicos "no deben financiar posturas ideológicas ni propaganda política", sino atender al "sentido común, a la excelencia y a la calidad" que eligen los ciudadanos cuando acuden a las salas de cine. "El dinero público debe ser para generar una cultura para todos", ha zanjado.

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