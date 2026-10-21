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BGI Genomics impulsa la detección temprana del cáncer colorrectal en Latinoamérica con una tecnología innovadora de análisis de materia fecal

PR Newswire

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HONG KONG, 21 de octubre de 2026

HONG KONG, 21 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- El cáncer colorrectal (CCR) constituye uno de los desafíos más urgentes en oncología en Latinoamérica (LATAM), aunque existen oportunidades importantes para mejorar su detección y tratamiento. En México, los cánceres del tracto digestivo siguen siendo uno de los principales contribuyentes a la mortalidad por cáncer, mientras que el CCR ocupa el segundo lugar entre las neoplasias malignas más comunes entre las poblaciones latinas de América.

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Esta crisis se debe menos a la falta de avances terapéuticos que a graves problemas de diagnóstico. La mediana de tiempo entre la aparición de los primeros síntomas y el inicio del tratamiento definitivo es de siete meses. El retraso se produce entre la evaluación clínica inicial y la confirmación diagnóstica. Cuando los sistemas de salud dependen de la presentación sintomática en etapas avanzadas de la enfermedad, la atención oncológica se vuelve reactiva, costosa y, con frecuencia, paliativa. COLOTECT® de BGI Genomics demuestra cómo el tamizaje no invasivo de metilación epigenética puede interceptar la enfermedad en etapa temprana y cerrar esta brecha diagnóstica antes de que se pierda la oportunidad de un tratamiento curativo.

El dilema del triaje diagnóstico

Si bien la colonoscopia sigue siendo el método de referencia para la evaluación del cáncer colorrectal, la infraestructura de salud pública en toda Latinoamérica enfrenta una grave escasez de salas de endoscopia y gastroenterólogos especialistas. Las largas listas de espera ocupan los recursos clínicos con casos sintomáticos de baja probabilidad diagnóstica en lugar de intervenciones preventivas.

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Para superar esta brecha, la detección temprana no invasiva ha cobrado impulso regulatorio en todo el mundo, respaldada por las aprobaciones de ensayos avanzados de ADN en materia fecal con múltiples objetivos y las biopsias líquidas emergentes basadas en sangre. Sin embargo, el desempeño clínico varía según el tipo de prueba de tamizaje.

Entre 2014 y 2026, la FDA aprobó múltiples pruebas moleculares avanzadas que abarcan tanto análisis de ADN libre en sangre como plataformas de metilación de ADN fecal. Estas sucesivas autorizaciones demuestran que la detección molecular temprana se ha consolidado como un estándar clínico generalizado.

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Ampliación de las pruebas de detección molecular en la atención primaria

Para modificar las curvas de supervivencia a nivel poblacional, las pruebas de detección molecular deben ser operativamente viables fuera de los hospitales terciarios. Cuando se diseñan para su implementación descentralizada, los ensayos epigenéticos transforman el flujo de trabajo clínico. COLOTECT® es un buen ejemplo:· Interceptación biológica temprana: Los ensayos dirigidos a la hipermetilación en biomarcadores validados, como SDC2, ADHFE1 y PPP2R5C, detectan alteraciones celulares en adenomas precancerosos mucho antes de que el sangrado visible desencadene las pruebas inmunoquímicas fecales tradicionales (FIT).

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· Accesibilidad a nivel comunitario: La recolección de materia fecal, indolora y no invasiva, no requiere preparación intestinal, ayuno ni sedación. Esto elimina las principales barreras sociales y logísticas que dificultan el cumplimiento de los programas de detección en distritos rurales y desfavorecidos.

· Optimización de las salas de endoscopia: En lugar de examinar a poblaciones no seleccionadas mediante colonoscopia, los sistemas de salud pueden utilizar pruebas moleculares como un filtro objetivo. Los datos del mundo real muestran que aproximadamente el 80% de las personas con resultados positivos que se sometieron a una colonoscopia presentaban anomalías colorrectales confirmadas.

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La integración de pruebas moleculares no invasivas transforma la oncología reactiva en prevención proactiva. Al priorizar a las personas de alto riesgo antes de derivarlas a un especialista, los sistemas de salud de Latinoamérica pueden eliminar la grave acumulación de casos pendientes para colonoscopias, acortar los peligrosos retrasos en el diagnóstico y detectar el cáncer colorrectal en etapas curables. Así, una infraestructura de tamizaje sobrecargada se convierte en una realidad más equitativa que salva vidas.

Acerca de BGI Genomics

BGI Genomics es el proveedor líder mundial de soluciones integradas de medicina de precisión, con sede en Shenzhen, China. Sus servicios abarcan más de 100 países y regiones e involucran a más de 2.300 instituciones médicas. En julio de 2017, BGI Genomics (300676.SZ), filial de BGI Group, comenzó oficialmente a cotizar en la Bolsa de Valores de Shenzhen.

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FUENTE BGI Genomics