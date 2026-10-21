Aterriza en San Petersburgo avión procedente de Oslo con Witkoff a bordo

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Moscú, 21 oct (EFE).- Un avión Bombardier procedente de Oslo aterrizó este miércoles en San Petersburgo, con el emisario de EE.UU., Steve Witkoff, a bordo, para reunirse con el presidente ruso, Vladímir Putin, tras sostener la víspera consultas con el líder ucraniano, Volodímir Zelenski.

Según el servicio Flightradar24, el avión despegó anteriormente de la capital noruega, tomó rumbo este y aterrizó en la tercera terminal del aeropuerto internacional de Púlkovo en la antigua capital zarista.

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A su vez, la agencia TASS confirmó que el emisario del Kremlin, Kiril Dmítriev, recibió a Witkoff en el aeropuerto y ya abandonaron la terminal aérea.

La víspera el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, aseguró que el enviado estadounidense se reuniría próximamente con Putin, mes y medio después del último encuentro entre ambos el 5 de septiembre en el Kremlin.

"Esperamos que en breve se pueda organizar la reunión y los negociadores estadounidenses, el señor Witkoff, pueda informar a Putin sobre sus contactos con ucranianos y europeos", dijo en su rueda de prensa telefónica diaria.

Zelenski anunció la víspera que el enviado estadounidense viajaría este miércoles a Rusia para ver "que tiene que decir Putin al respecto" de las conversaciones en Oslo.

El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, afirmó este martes que Moscú estudiará la propuesta que lleva el emisario estadounidense, Steve Witkoff, pero que no hará concesiones políticas.

"Veremos qué ofrecen. Si ofrecen algo que nos beneficie (en los ámbitos) económico y financiero, ¿por qué no? Pero esto debe hacerse sin concesiones políticas por nuestra parte y sin esperar favores políticos que nos beneficien en todos los asuntos internacionales", dijo el ministro ruso en una reunión con futuros diplomáticos.

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Lavrov, citado por las agencias rusas, dijo que Rusia puede confiar únicamente en sí misma y aseguró que Moscú está listo para restablecer las relaciones con "quienes estén dispuestos a hacer lo mismo de forma honesta".

Rusia, que insiste en tomar todo el Donbás -los ucranianos controlan aún cerca de una quinta parte de la región de Donetsk-, rechaza cualquier propuesta que incluya un cese de las hostilidades como condición previa para negociar un arreglo definitivo.

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El viaje de Witkoff se produce en medio de la actual escalada verbal entre Trump y Zelenski, que se han acusado mutuamente en los últimas días de estar entorpeciendo la búsqueda de una solución al conflicto.

Mientras Trump culpó a Zelenski de ser un obstáculo para un acuerdo y llamó a convocar elecciones en Ucrania, el ucraniano condenó la decisión de la Casa Blanca de congelar las sanciones enmarcadas en la Ley Graham y el acuerdo de suministro de diésel ruso, y suspender la cooperación militar.

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Además, rusos y ucranianos se encuentran en medio de una escalada de ataques contra sus retaguardias, lo que ha disparado en las últimas semanas los daños a la infraestructura de transporte, logística y comercial, y el número de muertos entre la población civil, que marcaron un récord en septiembre (328), según la ONU.EFE